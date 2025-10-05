Tai nạn nghiêm trọng trên vùng biển Khánh Hòa

Chiều 5-10, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm, cứu nạn phương tiện và ngư dân mất tích trên tàu cá BĐ 83019-TS.

Ảnh minh hoạ

Tàu cá BĐ 83019-TS dài 22,6 m, công suất 800 CV, hành nghề mành chụp, do ông Nguyễn Trần Út (SN 1976; trú xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút tối 4-10, khi đang hoạt động cách cửa biển Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa khoảng 17 hải lý về hướng Đông Nam, tàu cá tàu cá BĐ 83019-TS cùng 11 ngư dân bị tàu chở dầu MS FAVOR (IMO 009448853, quốc tịch Hàn Quốc) tông chìm.

Sau đó, tàu cá BV 95869-TS do ông Nguyễn Văn Tạo (SN 1989; trú xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng đã tiếp cận hiện trường, cứu được 10 ngư dân. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Trần Út mất tích, nghi mắc kẹt trong cabin tàu chìm.

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực II và IV để tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tàu nước ngoài liên quan vụ việc.