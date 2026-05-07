Nỗ lực ngoại giao mới nhất từ Iran

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bộ trưởng này kể từ khi xung đột Trung Đông nổ ra hôm 28-2.

Tại cuộc gặp, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh ủng hộ Tehran trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời đánh giá cao thiện chí tìm kiếm giải pháp chính trị thông qua kênh ngoại giao của Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng các bên liên quan cần chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch và tiếp tục đàm phán. Ông Vương Nghị cũng khẳng định Trung Quốc công nhận quyền hợp pháp của Iran trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Araghchi tại thủ đô Bắc Kinh hôm 6-5. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Iran, ông Araghchi đã cập nhật cho ông Vương Nghị về các nỗ lực và sáng kiến ngoại giao mới nhất nhằm chấm dứt xung đột. Ông Araghchi nhấn mạnh Iran vừa hành động kiên quyết để tự vệ và luôn sẵn sàng đối phó với mọi hành vi gây hấn, vừa nghiêm túc và kiên định theo đuổi con đường ngoại giao. Theo hãng tin Mehr, chuyến thăm Bắc Kinh của ông Araghchi là một phần của nỗ lực ngoại giao lớn hơn của Iran - bao gồm các chuyến thăm Pakistan, Oman, Nga, các cuộc tham vấn với các đối tác châu Âu và khu vực - nhằm theo đuổi mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột giữa Tehran và Washington.

Chuyến thăm trên diễn ra không lâu trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đến Trung Quốc trong hai ngày 14 và 15-5. Các cố vấn của nhà lãnh đạo Mỹ đã thúc giục Bắc Kinh gây áp lực lên Iran về việc khôi phục hoạt động giao thương trên biển. Ngoài ra, giới chức Mỹ tiếp tục kêu gọi Nhật Bản, Hàn Quốc và các đồng minh khác giúp mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, ông Donald Trump hôm 5-5 thông báo tạm ngừng nỗ lực hướng dẫn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz với lý do Washington muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Tehran.