Tăng phụ cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Theo Khoản 8a Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 07/2026/NĐ-CP quy định:

Theo đó, từ ngày 1/1/2026, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tăng từ 0,25 lên 0,7 đối với xã, phường, đặc khu trực thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 0,6 đối với xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố còn lại.

Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP, hiện nay mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng.