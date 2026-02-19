Người đàn ông sưu tập hơn 2.000 kỷ vật chiến tranh

Sau 25 năm sưu tầm, ông Duyệt đã biến căn nhà và khu sân vườn rộng 240 m2 bên tuyến đường ven biển nối Cửa Tùng với Cửa Việt, xã Bến Hải thành không gian trưng bày kỷ vật chiến tranh.

Phía ngoài, hàng trăm vỏ đạn được dựng san sát. Bên trong, hiện vật xếp kín trên các giá gỗ, trong tủ kính và dọc những lối đi hẹp, tạo cảm giác như một bảo tàng thu nhỏ giữa đời thường.

Trước đây, ông Duyệt làm thợ cơ khí tại Đông Hà nên có cơ hội tiếp xúc với nhiều vật dụng còn sót lại sau chiến tranh. Từ năm 2000, ông bắt đầu theo đuổi đam mê sưu tầm.

Ông đi nhiều tỉnh, thành để tìm kiếm, trao đổi hiện vật rồi mang về lưu giữ tại nhà. Không chỉ trong nước, ông còn nhiều lần sang Lào tìm kiếm, bởi trong chiến tranh, đây từng là một chiến trường ác liệt, lưu lại nhiều dấu tích.

Trong số các hiện vật, vỏ bom xăng là món khiến ông Duyệt mất nhiều thời gian nhất để sở hữu. Ông đã dành 3 năm thuyết phục một người Lào chuyển nhượng.

Ông kể loại bom này không phát nổ mà chứa xăng, khi thả xuống sẽ gây cháy. Nhiều lần đến tận nhà hỏi mua nhưng bị từ chối, đến khi thấy ông kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm, chủ nhân mới đồng ý nhượng lại. Ông cho biết giá mua không lớn, song chi phí vận chuyển về Việt Nam khá tốn kém.

“Cây nhiệt đới” là thiết bị trinh sát từng được quân đội Mỹ thả xuống trong chiến tranh. Khi cắm xuống đất, thiết bị có khả năng phát hiện người, vũ khí, xe cơ giới thông qua rung chấn.

Tín hiệu thu được sẽ tự động truyền về trung tâm tác chiến điện tử. Sau khi xác định vị trí, lực lượng không quân hoặc pháo binh sẽ tiến hành ném bom, bắn phá vào khu vực mục tiêu.

Trong 2.000 hiện vật của ông Duyệt có hơn 50 vỏ đạn pháo. Vỏ làm bằng đồng nên có giá trị, mỗi kg giá 1 triệu đồng.

Hàng chục bi-đông, ăn-gô đựng thức ăn đặt trên kệ.

Ngoài các vỏ bom đạn, ông còn sưu tập nồi, nông ngư cụ gắn với thời chiến. "Đi đâu thấy đồ vật liên quan đến chiến tranh là tôi mua. Nhiều cái thì trao đổi để sở hữu", ông chia sẻ.

Hàng chục vỏ bom được đặt sân trước nhà. "Toàn bộ vật này có nhiều người đến mua nhưng tôi không bán mà để trưng bày”, ông nói, cho biết để sở hữu chúng đã bỏ ra hơn 3 tỷ đồng.

Từ các đồ sưu tầm, ông Duyệt sắp xếp một ba lô đầy đủ vũ khí, đồ dùng cá nhân của một chiến sĩ.

Không gian trưng bày của ông Duyệt thu hút nhiều người đến tham quan, trong đó có đông khách nước ngoài. Khách vào cửa không mất phí, ai có nhu cầu có thể hỗ trợ kinh phí để ông bảo trì, gìn giữ hiện vật.

Mỗi món đồ không kèm bảng thuyết minh, thay vào đó chính ông trực tiếp kể lại câu chuyện gắn với từng hiện vật cho khách nghe. Ông bày tỏ mong muốn được chính quyền hỗ trợ một địa điểm phù hợp để trưng bày, giới thiệu rộng rãi hơn về ký ức chiến tranh.