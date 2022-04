Tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho chiến sĩ cứu 4 người đuối nước

Một chiến sĩ công an tỉnh Đồng Nai dũng cảm bơi ra biển cứu 4 người đang đuối nước.

Chiều 12-4, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, bà Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai đã trao huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai có hành động dũng cảm cứu sống bốn người bị đuối nước dưới biển ở xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Bà Bùi Thị Bích Thủy - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Tỉnh đoàn trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm và trao tặng Bằng khen cho đại úy Thái Ngô Hiếu. Ảnh:VH.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai cho rằng hành động của đại úy Hiếu thể hiện sự dũng cảm của người chiến sĩ công an nhân dân. Điều đặc biệt đây là ngày nghỉ cùng với gia đình nhưng khi thấy hiểm nguy nhưng chiến sĩ Hiếu không quản ngại nguy hiểm kịp thời cứu sống bốn người gặp nạn, xứng đáng được vinh danh.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố, trao Quyết định thăng hàm vượt cấp của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Trung úy Thái Ngô Hiếu, người đã dũng cảm cứu bốn người bị đuối nước.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Đại úy đối với chiến sĩ Thái Ngô Hiếu. Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm và được Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai có thư khen; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen đột xuất.

Trước đó, sáng 10-4, tại bãi tắm thuộc ấp Tân Phước (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu) trong lúc cùng gia đình tắm biển, chiến sĩ Thái Ngô Hiếu đã bơi ra biển cứu sống bốn người đang đuối nước.

