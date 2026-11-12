Tân Chủ tịch TP HCM: Ưu tiên giải quyết kẹt xe, ngập nước

Trong bài phát biểu dài 6 phút sau khi được HĐND TP HCM bầu làm Chủ tịch UBND thành phố sáng 12/11, ông Lê Quốc Phong xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết bốn vấn đề lớn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không ma túy.

Tân chủ tịch UBND thành phố cho biết sẽ tập trung triển khai quy hoạch đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm; xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và nâng chất lượng sống người dân.

"Đây là những nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP HCM sẽ tập trung thời gian, tâm sức để tìm giải pháp tốt, tổ chức thực hiện nhanh và đạt kết quả tích cực", ông nói.

Ông Phong nhận nhiệm vụ thay ông Nguyễn Văn Được, với sự đồng ý của toàn bộ 112 đại biểu có mặt. Tân chủ tịch UBND thành phố, 48 tuổi, từng giữ các chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP HCM, ông là Phó bí thư Thường trực Thành ủy.

Tân chủ tịch UBND TP HCM Lê Quốc Phong. Ảnh: HĐND TP HCM

Theo ông Phong, thành phố đang có nhiều thuận lợi nhờ các cơ chế, chính sách vượt trội, nguồn nhân lực có lợi thế cạnh tranh và truyền thống năng động, sáng tạo của các địa phương trước sáp nhập.

Kết quả năm đầu nhiệm kỳ là nền tảng để tập thể UBND thành phố tiếp tục công việc, đưa TP HCM trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt khu vực, đóng góp chủ lực cho cả nước. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Ông cam kết cùng tập thể UBND thành phố giữ đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; nỗ lực tối đa để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài giải quyết các vấn đề đô thị, ông Phong xác định những nhiệm vụ trọng yếu gồm cụ thể hóa chiến lược phát triển, xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; duy trì tăng trưởng hai con số trong suốt nhiệm kỳ.

Tân chủ tịch UBND TP HCM mong muốn tiếp nhận ý kiến, đề xuất, phản ánh của người dân, doanh nghiệp, giới khoa học, trí thức và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. "Chúng tôi sẽ lắng nghe với tinh thần cầu thị, phát huy nguồn lực, trí tuệ, tâm huyết và những đóng góp của xã hội để phát triển thành phố, nâng cao chất lượng sống người dân", ông nói.

Tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho rằng thành phố đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn, không gian phát triển và quy mô quản lý mở rộng, nhiều cơ chế mới được triển khai. Yêu cầu sau kiện toàn nhân sự là bảo đảm công việc tiếp nối, bộ máy vận hành thông suốt.

"Không để quá trình chuyển giao làm chậm công việc", ông Quang nhấn mạnh. Các dự án đang thực hiện phải được thúc đẩy, vấn đề đã có chủ trương phải được xử lý, những việc người dân và doanh nghiệp đang chờ không được chậm trễ hơn nữa.

Đánh giá ông Phong có kinh nghiệm công tác từ Trung ương đến địa phương, từng thể hiện sự nhạy bén, quyết liệt trên cương vị Phó bí thư Thường trực Thành ủy, ông Quang kỳ vọng tân Chủ tịch nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tặng hoa cho ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được. Ảnh: HĐND TP HCM

Trước mắt, thành phố cần triển khai quy hoạch tổng thể, Luật Phát triển đô thị với các cơ chế mới; thúc đẩy dự án hạ tầng lớn, giải quyết giao thông, chỉnh trang đô thị và môi trường. Cùng với đó là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Trung tâm Tài chính quốc tế và các động lực tăng trưởng mới.

Bí thư Thành ủy yêu cầu ông Phong nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể UBND thành phố xác định nhiệm vụ ưu tiên, điều phối bộ máy, xử lý vấn đề khó và tồn đọng. Kết quả điều hành phải thể hiện bằng những chuyển biến mà người dân, doanh nghiệp cảm nhận được.

Sau sáp nhập, TP HCM có hơn 14 triệu dân, quy mô kinh tế hơn 120 tỷ USD, đóng góp khoảng 23% GDP cả nước. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 thuộc nhóm 100 thành phố toàn cầu, trở thành đô thị hiện đại và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Tân Chủ tịch nhận nhiệm vụ trong bối cảnh thành phố phải tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm nay. GRDP 9 tháng tăng 9,06%; để đạt mục tiêu cả năm 10,2%, quý cuối năm cần tăng hơn 13%.

Thu ngân sách 10 tháng đạt gần 762.000 tỷ đồng. Với mục tiêu một triệu tỷ đồng, thành phố cần thu thêm hơn 238.000 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm, bình quân hơn 3.900 tỷ đồng mỗi ngày. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt hơn 80%.