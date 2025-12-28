Hưng Yên đề xuất xây sân bay quốc tế và trung tâm hội chợ triển lãm

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố để lấy ý kiến người dân cho bản dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, tỉnh này đề xuất danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030, trải dài trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, với nhóm hạ tầng thương mại dịch vụ, du lịch sẽ có hơn 20 dự án, trong đó, nhiều dự án quy mô lớn từ vài trăm đến hơn nghìn ha. Dự án lớn nhất là Khu du lịch sinh thái Thụy Trường (1.500 ha) ở xã Đông Thụy Anh, tiếp đến là Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Cồn Đen (1.150 ha) và Khu du lịch phố biển Đồng Châu (837 ha).

Ngoài ra, tỉnh còn đề xuất đầu tư trung tâm hội chợ triển lãm rộng 15 ha ở phường Thái Bình và phường Phố Hiến.

Hưng Yên đang lấy ý kiến cho bản dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó tỉnh đề xuất xây sân bay quốc tế và trung tâm hội chợ triển lãm.

Đối với nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật, tỉnh sẽ nghiên cứu đầu tư sân bay quốc tế tại xã Đồng Châu sau năm 2030. Dự án này được thực hiện theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay quốc gia.

Danh mục còn có nhiều dự án đô thị như: Khu hành chính tập trung của tỉnh dự kiến nằm ở phường Phố Hiến với diện tích 7,5 ha cùng các khu đô thị sinh thái dọc tuyến hành lang sông Hồng. Phường Phố Hiến cũng được đề xuất là nơi xây Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên.

Theo nội dung dự thảo, việc điểu chỉnh, cập nhật quy hoạch tỉnh là cơ sở quan trọng nhằm phát huy lợi thế quy mô sau sáp nhập, hình thành các cực tăng trưởng mới.

Với mục tiêu đến năm 2030, Hưng Yên sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh này tập trung phát triển hệ thống đô thị - nông thôn theo mô hình mạng lưới, đa cực, đa trung tâm, góp phần khẳng định vị thế mới. Trong đó, chuỗi các đô thị sẽ gắn với cảnh quan sông Hồng, tuyến đường di sản, có kết nối với Thủ đô.

Những năm gần đây, hạ tầng giao thông, xã hội của Hưng Yên ngày càng phát triển nhờ liên tục thu hút các nhà đầu tư lớn về bất động sản ở trong và ngoài nước rót vốn đầu tư.

Bên cạnh các tuyến đường hiện hữu như: cao tốc 5B, Quốc lộ 5, việc kết nối giữa Hưng Yên và Hà Nội thời gian tới hứa hẹn sẽ thuận tiện hơn nhiều nhờ tuyến đường Vành đai 4, cầu Ngọc Hồi.