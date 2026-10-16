Nam sinh 16 tuổi tử vong sau xô xát với bạn

Sáng 16/10, đại diện Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I cho biết sự việc xảy ra hai ngày trước, vào giờ nghỉ trưa trong khuôn viên cơ sở 2 của trường ở phố Tân Lập, phường Nam Đồng.

Trong lúc ngồi uống nước, nam sinh và một nhóm bạn cùng trường xô xát. Em này bị đánh bất tỉnh, được đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I được thành lập tháng 5/2025 trên cở sở sáp nhập Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy I và Hàng hải I. Trường đào tạo 22 ngành, nghề, trọng tâm là điện tử, điện lạnh, điều khiển tàu biển..., từ sơ - trung cấp (nhận học sinh tốt nghiệp THCS trở lên) đến cao đẳng.

Trụ sở chính của trường ở số 498 Đà Nẵng, phường Đông Hải, TP Hải Phòng.

Trụ sở trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I. Ảnh: Lê Tân