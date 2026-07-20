Khánh Hòa: Bắt hung thủ sát hại bạn nhậu sau hơn 4 giờ truy nóng

Chiều 20/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thành Phong (SN 1961, trú tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa), để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Trước đó vào trưa 19/7, trong lúc đang trên đường đi vào nương rẫy ở thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp, một người dân địa phương tình cờ phát hiện thi thể người đàn ông khoảng 60 tuổi.

Hung thủ Lê Thành Phong khai nhận hành vi gây án.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an xã Suối Hiệp, Viện KSND khu vực 3 – Khánh Hòa khẩn trương đến nơi, tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong trước đó nhiều giờ, trên thi thể có nhiều dấu vết tác động ngoại lực bởi vật sắc nhọn.

Con dao do hung thủ Lê Thành Phong sử dụng đâm nhiều nhát vào người nạn nhân dẫn đến tử vong.

Sau hơn 4 giờ nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa không chỉ xác định tung tích nạn nhân là ông P.C (SN 1962, trú tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp), mà còn lật tẩy hành tung hung thủ gây án là Lê Thành Phong.

Hung thủ Lê Thành Phong tại thời điểm bị lật tẩy hành tung gây án giết người. Ảnh: Tiến Quân.

Qua đấu tranh xét hỏi, ông Phong khai nhận trước đó vào sáng 17/7, trong lúc đang ngồi uống rượu với ông C tại nhà riêng thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã gay gắt. Cho rằng ông C đã có nhiều lời lẽ xúc phạm mẹ ruột của mình, không kiềm chế được cơn bực tức nên ông Phong lấy con dao đâm liên tiếp vào người ông C bảy nhát. Do vết thương nặng nên sau đó nạn nhân đã tử vong, nhưng hai ngày sau mới phát hiện thi thể.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định trưng cầu giám định tính năng, tác dụng con dao ông Phong đã đâm ông C tử vong để có căn cứ điều tra, xử lý thêm hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.