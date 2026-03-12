FBI cảnh báo Iran có thể tấn công California bằng máy bay không người lái

Cảnh báo của FBI nhấn mạnh: “Chúng tôi mới đây đã thu thập được thông tin cho rằng vào đầu tháng 2-2026, Iran được cho là có ý định tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ bằng máy bay không người lái từ một tàu không rõ danh tính ngoài khơi bờ biển Mỹ, cụ thể là nhằm vào các mục tiêu không xác định ở California, trong trường hợp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công chống lại Iran".

FBI cũng cho biết hiện không có thêm thông tin về thời gian, phương pháp, mục tiêu hoặc thủ phạm của cuộc tấn công này.

Văn phòng Thống đốc California Gavin Newsom cho biết: “Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp của Thống đốc đang tích cực phối hợp với các quan chức an ninh tiểu bang, địa phương và liên bang để bảo vệ cộng đồng".

Cảnh báo của FBI được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động cuộc tấn công liên tục chống lại Iran và Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trên khắp Trung Đông.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này.

Mặc dù cảnh báo của FBI không nêu rõ cách thức hoặc thời điểm các tàu chở máy bay không người lái tấn công có thể tiếp cận đủ gần đất liền Mỹ, nhưng các quan chức tình báo từ lâu đã lo ngại về việc thiết bị được bố trí sẵn – trên đất liền hoặc trên các tàu ngoài biển trong trường hợp Israel hoặc Mỹ tấn công Iran.