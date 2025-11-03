Nhắc ôtô đỗ chiếm lối đi, tài xế bị nhóm người đánh bất tỉnh

Chiều 3/11, lãnh đạo Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) xác nhận đơn vị đang điều tra vụ một tài xế xe công nghệ bị nhóm người hành hung, phải nhập viện cấp cứu, xảy ra trên địa bàn.

“Cơ quan công an đang mời những người liên quan đến làm việc, lấy lời khai để xử lý theo đúng quy trình”, đại diện Công an phường An Khê thông tin.

Trước đó, cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nam tài xế xe công nghệ bị đánh trọng thương, nằm bất tỉnh trên vỉa hè đường Ngô Nhân Tịnh (phường An Khê), xung quanh có nhiều vết máu.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận bức xúc, cho rằng nhóm người liên quan có hành vi côn đồ và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.

Xe ô tô đen đỗ dưới lòng đường, phía bên kia đường một xe khác đỗ khiến xe anh N. (màu trắng) không thể di chuyển qua. Ảnh: A.N

Liên quan vụ việc, anh H.N.N. (31 tuổi, quê TP Huế) – tài xế xe công nghệ bị hành hung – cho biết chiều 2/11, anh nhận cuốc khách trên đường Ngô Nhân Tịnh.

Khi đến trước số nhà 61, phát hiện hai ôtô đỗ chéo nhau hai bên, chiếm gần hết lòng đường khiến xe không thể di chuyển, anh hạ kính hỏi nhóm người đang ngồi nhậu gần đó xem có ai là chủ xe để lùi giúp.

“Khoảng 10 phút sau, một người trong bàn nhậu, được cho là chủ xe, đứng dậy nói tôi quay đầu đi đường khác đón khách, không chịu lùi xe và còn thách thức gọi cơ quan chức năng. Hai bên xảy ra cãi vã, người này lao tới đấm tôi, rồi một người khác trong nhóm tiếp tục tát vào mặt. Lúc đó, một người trong nhóm đã đến can ngăn,” anh N. kể.

Theo anh N., khi vừa mở cửa bước xuống xe, anh bị 3–4 người trong nhóm lao tới giật điện thoại, ném đi và đánh liên tiếp trong hơn 10 phút.

“Lúc đó có người dân chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn. Tôi cố chạy đến trước một nhà dân gần đó để gọi điện báo công an, rồi choáng và ngất do mất nhiều máu. Khi tỉnh lại, tôi đã ở Bệnh viện Đà Nẵng,” nạn nhân nhớ lại.

Anh N. bị nhóm người đánh bất tỉnh trên vỉa hè đường Ngô Nhân Tịnh. Ảnh: A.N

Theo chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, anh N. bị đa chấn thương vùng mặt, gãy chóp mũi và hốc mũi, mắt trái sưng húp, không thể mở, nhiều vị trí khác trên cơ thể bị bầm tím. Dự kiến anh sẽ được phẫu thuật trong ngày 4/11.

Chiều 3/11, Công an phường An Khê đã đến bệnh viện lấy lời khai nạn nhân. Anh N. cũng đã làm đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích để làm căn cứ xử lý nhóm đối tượng liên quan.

“Chỉ cần họ lùi xe khoảng 30cm, tôi đã có thể chạy qua, nhưng họ không làm và đánh tôi đến nhập viện. Sự việc xảy ra hơn 24 giờ mà nhóm này không hề hỏi thăm. Chỉ khi hình ảnh tôi bị đánh lan truyền trên mạng, mới có người trong nhóm gọi điện xin lỗi và yêu cầu tôi gỡ bài viết,” anh N. cho hay.