Tài xế chạy xe kiểu "ông trời con" nói lý do chạy xe gây xôn xao cộng đồng mạng

Liên quan thông tin "Tìm tài xế xe bán tải chạy xe kiểu "ông trời con" ở TP HCM" đăng trên Báo Người Lao Động, chiều 22-9, đại diện Phòng CSGT - Công an TP HCM cho biết Đội CSGT An Sương đã mời tài xế này làm việc

Ông T. tại cơ quan công an.

Tại trụ sở công an, ông T.M.T (48 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) thừa nhận mình là người điều khiển xe bán tải biển số TP HCM lưu thông nửa xe dưới lòng đường nửa xe trên lề ở đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn.

Ông T. cho biết vào khoảng 11 giờ ngày 7-8, khi đi đến đoạn đường trên, do đường đông, trong khi ông đang có việc gấp nên đã cho xe ô tô lưu thông theo kiểu "nửa vời" nói trên.