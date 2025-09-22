Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Tìm tài xế xe bán tải chạy xe kiểu "ông trời con" ở TP HCM

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đội CSGT An Sương đang tìm tài xế xe bán tải biển số TP HCM chạy một nửa xe dưới lòng đường, một nửa xe trên vỉa hè.

Ngày 22-9, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP HCM) đang xác minh video xe bán tải leo vỉa hè gây bức xúc.

Xe bán tải vừa chạy dưới đường vừa leo vỉa hè.

Xe bán tải vừa chạy dưới đường vừa leo vỉa hè.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video cho thấy xe bán tải biển số TP HCM chạy một nửa xe dưới lòng đường, một nửa xe trên vỉa hè. Lúc này có đông xe cộ đang lưu thông trên đường.

Video cho thấy hành động của tài xế xe bán tải đã đụng trúng đầu xe đạp một bà cụ khiến bà ngã xuống đường.

Vụ việc được xác định xảy ra trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn trước đây).

Video đăng tải lên cộng đồng mạng gây bức xúc, cho rằng tài xế chạy xe kiểu "ông trời con". Hiện lực lượng chức năng đang xử lý theo quy định.

Công an Gia Lai truy tìm tài xế ô tô “phóng như bay” qua ngã tư quốc lộ
Công an Gia Lai truy tìm tài xế ô tô “phóng như bay” qua ngã tư quốc lộ

Một ô tô chạy với tốc độ 104 km/giờ qua khu vực ngã tư Quốc lộ 19C ở Gia Lai – nơi chỉ cho phép tối đa 50 km/giờ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Vũ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/09/2025 13:01 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN