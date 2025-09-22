Tìm tài xế xe bán tải chạy xe kiểu "ông trời con" ở TP HCM

Ngày 22-9, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP HCM) đang xác minh video xe bán tải leo vỉa hè gây bức xúc.

Xe bán tải vừa chạy dưới đường vừa leo vỉa hè.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video cho thấy xe bán tải biển số TP HCM chạy một nửa xe dưới lòng đường, một nửa xe trên vỉa hè. Lúc này có đông xe cộ đang lưu thông trên đường.

Video cho thấy hành động của tài xế xe bán tải đã đụng trúng đầu xe đạp một bà cụ khiến bà ngã xuống đường.

Vụ việc được xác định xảy ra trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn trước đây).

Video đăng tải lên cộng đồng mạng gây bức xúc, cho rằng tài xế chạy xe kiểu "ông trời con". Hiện lực lượng chức năng đang xử lý theo quy định.