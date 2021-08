Tài xế bối rối vì bị phạt lỗi đi sai lộ trình trong giấy đi đường

Thứ Tư, ngày 25/08/2021 09:38 AM (GMT+7)

Nhiều người lầm tưởng có giấy đi đường là được thoải mái tham gia giao thông trên mọi tuyến đường, mọi địa bàn, nên đã bị kiểm tra, xử phạt.

Chiều 24/8, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Tổ công tác Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) do Đại uý Trần Mạnh Quyết làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giao thông trên QL6 đã dừng hàng loạt ô tô, xe máy để kiểm tra giấy tờ, điều kiện được phép tham gia lưu thông trong giãn cách xã hội.

Tổ công tác CSGT kiểm tra giấy đi đường của một tài xế ô tô trên QL6

Bị phạt vì đi sai lộ trình ghi trong giấy đi đường được cấp

Vào thời điểm trên, Tổ công tác tiến hành dừng xe ô tô biển số 30G-966.7x lưu thông trên QL6 hướng thị trấn Xuân Mai đi Hoà Bình. Tài xế ô tô biển số 30G-966.7x xuất trình GPLX mang tên B.N.T. (SN 1999, ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) và giấy đi đường cùng tên B.N.T của Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị tế CRC.

Trong giấy đi đường này ghi rõ mục đích tham gia giao thông của ông B.N.T. là di chuyển từ nhà ở thị trấn Phùng đến văn phòng Công ty tại BT3.1 Khu đô thị chức năng Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và ngược lại.

Đại uý Nguyễn Tá Khánh, thành viên Tổ công tác đã giải thích: Mặc dù anh B.N.T có giấy đi đường của công ty cấp nhưng việc anh đi lên QL6 qua địa bàn huyện Chương Mỹ (không liên quan gì đến lộ trình cấp trong giấy đi đường là từ thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng) đến Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm).

Tổ công tác đã yêu cầu anh T. đưa phương tiện về đồn Công an thị trấn Xuân Mai để bàn giao xử lý theo quy định.

Ngay sau đó, Tổ công tác tiếp tục dừng xe ô tô bán tải mang BKS 29H-358.5x do anh N.N.T. (SN 1975, ở Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển.

Anh N.N.T. xuất trình giấy đi đường do Hợp tác xã Thỏ Việt Nhật Chương Mỹ, có địa chỉ trụ sở tại xã Lam Điền, Chương Mỹ cấp.

Tuy nhiên, Tổ công tác giải thích: Anh T. đã vừa điều khiển xe ô tô 29H-358.5x lưu thông trên QL6 đi từ thị trấn Xuân Mai - Hoà Bình, không liên quan gì đến lộ trình từ nhà đến cơ quan (chỉ ở trong địa bàn huyện Chương Mỹ) như giấy đi đường đã cấp.

Đáng nói, trên xe anh T. điều khiển còn chở chị P.T.N (ở Ba Vì, Hà Nội) không có giấy đi đường theo quy định. Trường hợp vi phạm này được bàn giao cho công an địa bàn tiếp tục xác minh, xử lý.

Kiểm tra giấy đi đường, CSGT thông báo tài xế ô tô con đi sai lộ trình trong giấy đi đường được cấp

Không phải cứ có giấy đi đường là được đi trên mọi tuyến đường

Đại uý Trần Mạnh Quyết thông tin, Tổ công tác thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên các phương tiện tham gia giao thông. Ngay cả khi các tài xế xuất trình giấy đi đường, nhưng Tổ công tác vẫn kiểm tra tuyến đường tài xế đó đang đi có đúng lộ trình được cấp; giấy đi đường có hợp pháp (có cấp đúng đối tượng, đầy đủ tên người được cấp, lộ trình, thời gian...)

"Nếu giấy đi đường cấp cho người tham gia giao thông từ nhà đến cơ quan và ngược lại, thì người được cấp giấy chỉ được đi trong lộ trình hai điểm đến đó, chứ không phải có giấy đi đường là có thể đi khắp nơi. Như giấy đi đường cấp cho một người đi từ nhà ở quận Cầu Giấy, làm việc ở quận Ba Đình, thì người đó không có lý do để đi sang quận Hai Bà Trưng hay Bắc Từ Liêm", Đại uý Quyết giải thích.

Các vi phạm liên quan đến giấy đi đường cũng như các vi phạm khác về phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được Tổ công tác bàn giao cho lực lượng chức năng địa phương làm rõ, lập biên bản xử lý. Được biết, với vi phạm đi sai lộ trình trên giấy đi đường được cấp, mỗi người sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng.

Thượng úy Nguyễn Hải Anh, cán bộ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết: Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm giao thông và phát hiện các vi phạm ra đường không có lý do chính đáng, sử dụng giấy đi đường không hợp lệ.

"Một trong những vi phạm chủ yếu đó là người dân ra đường sai lộ trình giấy đi đường. Một số trường hợp có thể làm online nhưng vẫn xin giấy đi đường. Hay có nhiều trường hợp lợi dụng giấy đi đường để ship đồ cho người nhà, người quen. Chúng tôi đã cương quyết xử lý, nhằm giảm tải người tham gia giao thông ra đường để phòng tránh dịch bệnh", Thượng uý Hải Anh cho hay.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin: Trong thời gian giãn cách xã hội, các tổ công tác CSGT sẽ tăng cường phát hiện các vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19, bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương xử lý.

Ngoài ra, từ ngày 16/8, Công an TP Hà Nội triển khai 6 tổ công tác liên quân, gồm các lực lượng: CSGT, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, công an địa bàn… hoạt động theo mô hình 141 tại 12 quận nội thành của TP. Hà Nội để vừa tổ chức cắm chốt, vừa tuần tra lưu động nhằm kiểm soát chặt người ra đường không rõ lý do.

Việc giám sát chặt giấy đi đường sẽ phát hiện các vi phạm như các cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, đối tượng ra đường có đúng mục đích, có đúng lộ trình... để từ đó kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm lợi dụng giấy đi đường để ra đường không cần thiết, vi phạm giãn cách xã hội.

