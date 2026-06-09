Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, nhiều người bị thương

Khoảng 19h30, ba xe chở khách, công nhân và một xe tải tông liên hoàn khi di chuyển trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Địa điểm xảy ra tai nạn thuộc Km35, đoạn gần với nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tỉnh Phú Thọ, khi trời mưa lớn, đường trơn trượt.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hùng Vương

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ cho biết đã điều ít nhất 8 xe cứu thương, trong đó 6 xe của bệnh viện và 2 xe của các phòng khám từ 3 hướng khác nhau tới hiện trường chở những người bị thương đi cấp cứu.

Tại hiện trường, có hành khách kẹt trên xe khách khi khoang lái bị đâm bẹp. Tuyến đường ùn tắc.

8 người bị thương được đưa về Phòng khám Đa khoa Hùng Vương - Chân Mộng. Theo phòng khám, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đều đã ổn định, đang được các y bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ là một đoạn thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây có chiều dài 40,2 km, trong đó khoảng 29 km thuộc tỉnh Phú Thọ và đoạn còn lại dài 11,2 km thuộc tỉnh Tuyên Quang.