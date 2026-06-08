Tai nạn trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi: Cabin xe tải bị vò nát, 2 người tử vong

Cabin xe tải bị vò nát sau tai nạn trên cao tốc Hà Tĩnh, 2 người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (Hà Tĩnh) khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Xe tải mang BKS 29H - 683.xx bị biến dạng cabin sau vụ va chạm với xe chạy cùng chiều trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h10 ngày 8/6, tại Km485+740 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua địa phận xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải mang BKS 29H-683.xx lưu thông theo hướng Nam - Bắc đã xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 38C-055.xx đang di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến phần cabin xe tải 29H-683.xx bị biến dạng hoàn toàn, làm 3 người bên trong mắc kẹt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp với đơn vị quản lý, bảo trì cao tốc tổ chức phân luồng giao thông và triển khai công tác cứu hộ.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai công tác cứu hộ người bị nạn sau tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng đã sử dụng máy cắt chuyên dụng để phá dỡ phần đầu xe tải, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong cabin. Sau khi đưa được các nạn nhân ra ngoài, cơ quan chức năng xác định 2 người đã tử vong, 1 người bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.