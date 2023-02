Tai nạn liên hoàn giữa 2 xe đầu kéo với 1 ôtô và xe máy làm 2 người thương vong

Trước đó, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 1-2, tại km 89+950 thuộc địa bàn phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe đầu kéo, 1 xe 5 chỗ và 1 xe máy khiến 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn

Vào thời điểm trên, xe ôtô đầu kéo mang BKS 34H-014.00 kéo rơmoóc BKS 34R-033.60 do tài xế Bùi Công S. (SN 1981, trú tại Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển đi theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đã va chạm với ôtô đầu kéo mang BKS 15C-359.52 kéo rơmoóc BKS 15R-102.16 do tài xế Đỗ Văn L. (SN 1970, trú tại Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) điều khiển đi cùng chiều.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 2 người thương vong

Vụ va chạm khiến xe đầu kéo 15C-359.52 lao qua dải phân cách sang chiều đường ngược lại, va chạm với xe ôtô con mang BKS 16L-5968 do tài xế Ngô Mạnh C. (SN 1994, trú tại Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng) điều khiển hướng Hải Phòng - Hà Nội và xe máy BKS 15B2-202.10 do ông Trần Văn Ng. (SN 1956, trú tại làng Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cầm lái.

Hậu quả, ông Trần Văn Ng. tử vong tại bệnh viện còn tài xế Ngô Mạnh C. bị thương phải nhập viện; 3 phương tiện cùng bờ tường rào và một số thiết bị trong nhà dân bị hư hỏng.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tai-nan-lien-hoan-giua-2-xe-dau-keo-voi-1-oto-va-xe-may-lam-2-nguoi-thuong-vong-20230201194427167.htm