Tài khoản 'cháy', những món nợ và bi kịch sau cú lừa của Mr Pips

15h ngày 27/10, VKSND Hà Nội kết thúc công bố cáo trạng truy tố 188 bị cáo trong đường dây 919 vụ lừa đảo ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu 60 vụ việc điển hình cho thấy mạng lưới nạn nhân đa dạng về độ tuổi, từ thanh niên 22 tuổi đến người ngoài 70; cư trú khắp cả nước, từ các quận trung tâm Hà Nội đến các tỉnh xa như Đăk Lăk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và TP HCM.

Chia sẻ với điều kiện di chuyển và tham dự phiên tòa của nhiều người, HĐXX đã ưu tiên dành thời gian cho họ trình bày nguyện vọng, trước khi xét hỏi 188 bị cáo.

Nhiều bị hại ngần ngại nói tên, chỉ đọc số thứ tự vụ việc khi được mời phát biểu. Họ có thể bị chiếm đoạt ở mức ít nhất là 12 triệu đồng và nhiều nhất tới 30 tỷ đồng, nhưng đều mang những bi kịch kéo dài, không đong đếm bằng con số.

Tưởng mình đã đủ cảnh giác

Chia sẻ của các nhà đầu tư tại tòa cho thấy quá trình mất tiền không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng quyết định đặt cược một khoản lớn.

Phần lớn họ khẳng định "đọc báo nhiều" nên rất cảnh giác với những cuộc gọi mời đầu tư. Nhưng sau thời gian dài được hứa hẹn, tư vấn, họ dần tin tưởng và hy vọng.

Một số bị hại cho biết ban đầu họ từ chối, không trả lời tin nhắn vì lo bị lừa. Tuy nhiên, những người tự giới thiệu là nhân viên tư vấn vẫn kiên trì gọi điện, nhắn tin, giới thiệu cơ hội kiếm lời và hướng dẫn mở tài khoản.

Ông Xuân, 51 tuổi, ở Ninh Bình khai được bị cáo Từ Quang Huy gọi điện mời đầu tư vào sàn IB Mex. Lo ngại nguy cơ bị lừa, ông đến tận văn phòng gặp người tư vấn để tìm hiểu, nhưng cuối cùng vẫn mất hơn 1,4 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Huy thừa nhận lời khai của ông Xuân là đúng sự thật.

Một bị hại khác kể đã nạp 1.000 USD vào tài khoản MT4 và có lợi nhuận chỉ sau hai ngày. Sau khi được tư vấn nạp thêm tiền để gia tăng khoản lãi, người này tiếp tục đầu tư với hy vọng kiếm thêm.

Theo lời khai của các bị hại, việc có lãi ở những lần giao dịch đầu tiên khiến họ tin khoản đầu tư đang sinh lời thực sự. Từ những khoản tiền ban đầu, họ dần chuyển thêm tiền, thậm chí vay mượn để tăng vốn.

Nếu chỉ nạp ở mức dưới 10 triệu đồng hoặc dưới 500 USD, các nhà đầu tư chỉ được thêm vào nhóm nghìn thành viên, đón nhận những lời tư vấn chung chung. Nhưng nạp 5.000 USD trở lên, họ được cho vào nhóm VIP với các "chuyên gia" hàng đầu.

Đặc biệt nếu nạp trên 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng trở lên), họ sẽ được chăm sóc đặc biệt, chế độ kèm 1-1 đảm bảo mỗi ngày sinh lời 20% - con số đủ đánh gục nhiều cái đầu tỉnh táo. Sự cảnh giác chính thức tan vỡ.

Bị hại: Dã man không khác nào giết người

Bà Mây, bị hại từng bị dụ tới 10 tỷ đồng, khóc khi nói về những lần xuống tiền như mất trí của mình.

Bà cho hay đã nhiều lần chuyển tiền, tổng 10,2 tỷ đồng, nhưng các sale của Mr Pips chỉ cho bà rút lại được hơn 1,1 tỷ đồng.

"Khi tôi đã cháy tài khoản, các bị cáo vẫn dã man gọi liên hồi, giục tôi vay thêm 10 tỷ đồng đập vào tài khoản để kéo lại số tiền thua", bà nói và cho biết phần lớn số tiền bị mất là vay ngân hàng và người thân, không phải khoản tích lũy sẵn có.

Sau sự việc, bà bán nhà, đất và xe để trả nợ, phải chuyển sang nhà thuê. Những khoản nợ khiến vợ chồng bà thường xuyên mâu thuẫn, cuối cùng ly hôn. Bà kể các con đang phải sống mỗi người một nơi, trong khi bản thân vẫn chưa thể ổn định cuộc sống.

Bà đã có lúc tuyệt vọng, mua thuốc ngủ với ý định tự tử nhưng được gia đình phát hiện, cứu giúp kịp thời. Đến thời điểm ra tòa, bà vẫn phải trả khoảng 40-50 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng cho các khoản vay trước đây.

"Tôi quá may mắn vì dù khuynh gia bại sản vẫn còn cơ hội hôm nay đứng đây trình bày với tòa, còn bao người đã không vững vàng được thế. Tội của các bị cáo không khác gì giết người gián tiếp, không chỉ đơn thuần lừa đảo", bà Mây bật khóc, xin ngừng lời.

Bị hại, người liên quan xếp hàng làm thủ tục vào phòng xử. Ảnh: Phạm Dự

Mất hơn 20 tỷ đồng, bán nhà để gỡ

Cũng tại phiên tòa, bà Hồng khai đã mất hơn 20 tỷ đồng sau khi tham gia các sàn giao dịch do đường dây của Mr Pips vận hành. Bà bị hai nhân viên sale cùng lúc "vây ráp" ngày đêm, tiếp cận mời chào.

Tổng số tiền bà nạp vào các sàn là hơn 21 tỷ, nhưng chỉ rút được hơn 1 tỷ đồng.

Không phải tất cả bị hại đều mất hàng chục tỷ đồng. Nhưng những lời khai tại tòa cho thấy khoản tiền bị chiếm đoạt ở mức thấp hơn cũng có thể khiến người tham gia rơi vào tình trạng suy sụp và nợ nần.

Anh Vương, ở Đà Nẵng, cho biết mất hơn 4 tỷ đồng sau một năm đầu tư, từ 23/10/2023 đến 23/10/2024. Anh kể mình sụt hơn 10 kg trong một tháng, tinh thần và sức khỏe suy giảm.

"Cứ nửa đêm, bọn chúng nã điện thoại giục nạp tiền như đòi nợ, bảo đổ đống tiền vào rồi hãy cố thêm tý nữa, rồi tý nữa, đảm bảo vài ngày sẽ 'xanh ngay'. Lúc đó, mình chẳng thể nào tỉnh táo được", anh nói.

Vương kể "sáng chúng nó cho rút 3.000 USD thì tối bắt nạp thêm 10.000 USD", thúc anh gồng lỗ đến khi không còn bán được gì nạp vào tài khoản nữa. Lúc này, tài khoản lập tức bị đóng băng, không thể truy cập, các "chuyên gia" từng chỉ dạy hướng dẫn dỗ dành không thể liên lạc được.

Một nữ bị hại khác khai đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng sau khi được hướng dẫn chuyển tiền qua ví Ngân Lượng. Bà cho biết tin tưởng vì dịch vụ gắn với tên tuổi của doanh nhân Shark Bình, người thường xuất hiện trên truyền hình.

Nhiều bị hại thừa nhận việc xảy ra thế này một phần do tham vọng làm giàu của bản thân quá mù quáng. Họ đề nghị hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo, mong lấy lại tiền để ổn định lại cuộc sống 3 năm quá nhiều đảo lộn.

Hôm nay, tòa bắt đầu xét hỏi các bị cáo.

*Tên các bị hại đã thay đổi