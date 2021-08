Sửa kết quả âm tính thành dương tính SARS-CoV-2 rồi đăng Facebook, thanh niên bị phạt tiền triệu

Thứ Ba, ngày 10/08/2021 20:47 PM (GMT+7)

Nam thanh niên ở Đồng Tháp vừa bị cơ quan chức năng phạt 5 triệu đồng do có hành vi sửa kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 từ âm tính thành dương tính trên giấy xét nghiệm, rồi đăng lên mạng xã hội.

Ngày 10/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Tân Hồng xác minh, xử lý 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19.

Trước đó, vào ngày 24/7, N.Đ.Đ (20 tuổi, ngụ Khóm 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) đến Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng để xét nghiệm kiểm tra COVID-19. Một ngày sau Đ. nhận phiếu xét nghiệm COVID-19 của mình và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sửa kết quả âm tính thành dương tính với SARS-CoV-2 rồi đăng lên Facebook, Đ. bị phạt 5 triệu

Tuy nhiên, Đ. đã chỉnh sửa kết quả xét nghiệm âm tính thành dương tính với SARS-CoV-2, rồi chụp ảnh kết quả (đã chỉnh sửa) đăng lên trên nhóm Facebook có nhiều thành viên tham gia. Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội của Đ. đã gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, cơ quan y tế làm công tác xét nghiệm COVID-19 và công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, Đ. thừa nhận hành vi vi phạm, tự tháo gỡ nội dung sai sự thật đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Căn cứ Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ. là 5 triệu đồng.

