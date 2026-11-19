Hai chủ đề lớn là hạt nhân và Ukraine

Tổng thống Mỹ cho biết giải trừ vũ khí hạt nhân sẽ là một trong những chủ đề được thảo luận tại hội nghị. Ông nhận định ba nước có vị thế đặc biệt để trao đổi về vấn đề này, song thừa nhận thuyết phục một quốc gia từ bỏ kho vũ khí hạt nhân là điều khó khăn. "Một khi đã sở hữu vũ khí hạt nhân, rất khó để từ bỏ chúng", ông nói.

Về xung đột Ukraine, Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan rằng một giải pháp có thể đang đến gần, thêm rằng ông đã trao đổi với người đồng cấp Putin trước cuộc họp ba bên. "Tôi nghĩ mọi việc đang có chuyển biến. Tôi nghĩ ông ấy và hy vọng cả phía bên kia cũng muốn cuộc chiến này chấm dứt", ông cho hay.

Lãnh đạo Mỹ cho biết ba nước sẽ thảo luận các vấn đề đang được quan tâm trên thế giới, bày tỏ mong muốn đạt được kết quả cụ thể từ cuộc gặp. "Hãy cùng xem liệu chúng ta có thể làm được điều gì đó hay không", ông nói.

Từ trái sang: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP