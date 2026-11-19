Lãnh đạo Nga - Mỹ - Trung lần đầu họp thượng đỉnh ba bên
Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự cuộc họp ba bên đầu tiên, bên lề hội nghị APEC.
Sau phát biểu mở đầu của Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ, các phóng viên quốc tế được mời khỏi phòng họp để hội đàm kín bắt đầu.
Thời lượng dự kiến của cuộc họp chưa được tiết lộ.
Lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ tại phòng họp thượng đỉnh bên trong Kỳ Lân Sơn Trang ngày 19/11. Ảnh: AP
Tổng thống Putin cho biết Nga, Mỹ và Trung Quốc cùng "có trách nhiệm duy trì an ninh và hòa bình quốc tế".
"Tôi tin Nga, Mỹ và Trung Quốc có thể đóng góp đáng kể vào củng cố hòa bình và ổn định trên toàn thế giới, nếu chúng ta hợp tác một cách xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cân bằng lợi ích", ông nói.
Ông Putin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ cho biết giải trừ vũ khí hạt nhân sẽ là một trong những chủ đề được thảo luận tại hội nghị. Ông nhận định ba nước có vị thế đặc biệt để trao đổi về vấn đề này, song thừa nhận thuyết phục một quốc gia từ bỏ kho vũ khí hạt nhân là điều khó khăn. "Một khi đã sở hữu vũ khí hạt nhân, rất khó để từ bỏ chúng", ông nói.
Về xung đột Ukraine, Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan rằng một giải pháp có thể đang đến gần, thêm rằng ông đã trao đổi với người đồng cấp Putin trước cuộc họp ba bên. "Tôi nghĩ mọi việc đang có chuyển biến. Tôi nghĩ ông ấy và hy vọng cả phía bên kia cũng muốn cuộc chiến này chấm dứt", ông cho hay.
Lãnh đạo Mỹ cho biết ba nước sẽ thảo luận các vấn đề đang được quan tâm trên thế giới, bày tỏ mong muốn đạt được kết quả cụ thể từ cuộc gặp. "Hãy cùng xem liệu chúng ta có thể làm được điều gì đó hay không", ông nói.
Từ trái sang: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Trump cho rằng lãnh đạo ba quốc gia lớn nhất thế giới có trách nhiệm đặc biệt trong duy trì đối thoại cởi mở, tôn trọng và hiệu quả về những vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến người dân mỗi nước mà còn tác động đến toàn thế giới. Ông tuyên bố cuộc gặp lịch sử với lãnh đạo Nga và Trung Quốc đánh dấu Mỹ lựa chọn "hướng đi khác" trong chính sách đối ngoại, nhấn mạnh đối thoại sẽ mở ra những cơ hội mới.
"Trong quá khứ, các lãnh đạo thường né tránh đối thoại với những quốc gia mà họ có bất đồng. Tôi có quan điểm ngược lại và tin rằng cách tiếp cận này là đúng đắn. Không có nền hòa bình nào được thiết lập bằng cách khước từ cơ hội gắn kết và cùng nhau đối thoại. Chúng ta đang lựa chọn một hướng đi khác", Tổng thống Mỹ cho hay.
Ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh với ông Tập và ông Putin. Ảnh: AP
Ba lãnh đạo mở đầu cuộc gặp bằng màn chụp ảnh chung trước quốc kỳ ba nước. Chủ tịch Tập Cận Bình giữ nụ cười mỉm quen thuộc, trong khi Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có vẻ nghiêm nghị hơn. Các lãnh đạo không bắt tay khi bước vào hội đàm.
Trong phát biểu mở đầu, ông Tập khẳng định hội nghị ba bên "mang ý nghĩa đột phá". "Thế giới sẽ hòa bình khi các cường quốc chung sống hòa thuận. Nghịch cảnh cho thấy trách nhiệm thực sự", Chủ tịch Trung Quốc nói, kêu gọi ba nước hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu.
Tổng thống Putin nói xung đột Ukraine sẽ là trọng tâm thảo luận của mình. "Chúng ta có những lợi ích chung liên quan đến Ukraine", lãnh đạo Nga nói, đề cập các cuộc gặp với ông Tập và ông Trump trong 24 giờ qua.
Các lãnh đạo phát biểu mở đầu cuộc họp. Video: Fox News
Lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Mỹ bước vào địa điểm họp và chụp ảnh chung. Video: AFP
Tài khoản của Bộ Ngoại giao Nga trên mạng xã hội X công bố hình ảnh bên trong phòng họp thượng đỉnh ba bên.
"Mọi ánh mắt trên khắp thế giới đang hướng về căn phòng này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay.
Bên trong phòng họp giữa các lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc tại Kỳ Lân Sơn Trang, Thâm Quyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga
CGTN cho biết đoàn xe của Tổng thống Nga đã đến khu nghỉ dưỡng Kỳ Lân Sơn Trang, nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Nga - Mỹ - Trung.
"Không lãnh đạo nào tự mang đoàn chuyên xa đến Trung Quốc, tất cả đều sử dụng xe Hồng Kỳ, thể hiện niềm tin vào khả năng đảm bảo an ninh của nước chủ nhà", CGTN cho hay.
Đoàn xe của Tổng thống Putin di chuyển vào khu nghỉ dưỡng Kỳ Lân Sơn Trang chiều 19/11. Ảnh chụp màn hình
Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV công bố hình ảnh bàn họp được chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ba bên tại khu nghỉ dưỡng Kỳ Lân Sơn Trang.
Căn phòng có không gian rộng lớn, trần treo đèn chùm và trải thảm dày. Ở giữa phòng là bàn tròn lớn dành cho ba lãnh đạo. Biển tên quốc gia được đặt trước vị trí ngồi của từng người. Ông Putin sẽ ngồi bên phải ông Tập, còn ông Trump ngồi bên trái.
CCTV cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là người chủ trì cuộc gặp ba bên.
Phía sau vị trí của ông Tập là bức tranh khổ lớn theo phong cách hội họa cổ điển Trung Quốc, khắc họa núi non hùng vĩ, Vạn Lý Trường Thành, mây trời và những cây thông. Trong văn hóa Trung Quốc, cây thông gắn với ý nghĩa chào đón khách quý.
Khung cảnh bên trong phòng họp ba bên. Video: CCTV
Nhóm phóng viên Nhà Trắng tháp tùng Tổng thống Trump cho biết lãnh đạo Mỹ đã kết thúc cuộc gặp song phương với Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập, lần lượt ở Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thâm Quyến và Kỳ Lân Sơn Trang.
Ông Trump và ông Tập sau đó dùng bữa trưa cùng nhau tại khu nghỉ dưỡng, trước khi ông Putin đến địa điểm và bắt đầu cuộc họp ba bên.
Trong khi các phiên họp chính của APEC diễn ra tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thâm Quyến, nhiều hoạt động ngoại giao cấp cao sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Kỳ Lân Sơn Trang, trong đó có hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, theo SCMP.
Khu nghỉ dưỡng 5 sao rộng 38 hecta nằm dưới chân núi Kỳ Lân, phía tây bắc Thâm Quyến, với nhiều biệt thự, nhà khách và sảnh tiệc lớn.
Cơ sở bắt đầu hoạt động tháng 6/1997, ngay trước thời điểm Hong Kong được Anh bàn giao cho Trung Quốc, chủ yếu để đón các lãnh đạo cấp cao đến dự những hoạt động liên quan đến cột mốc lịch sử này.
Theo báo Chosun, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il từng đến đây 20 năm trước, trong chuyến thăm bí mật nhằm tìm hiểu cải cách kinh tế và quá trình mở cửa của Trung Quốc. Năm 2005, Thủ tướng Trung Quốc khi đó là ông Ôn Gia Bảo cũng tổ chức cuộc họp tại khu nghỉ dưỡng để thảo luận vai trò của Đặc khu kinh tế Thâm Quyến.
Cuộc gặp ba bên đầu tiên của lãnh đạo Nga - Mỹ - Trung dự kiến diễn ra chiều nay Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến. Nội dung thảo luận dự kiến xoay quanh những vấn đề an ninh quốc tế quan trọng, trong đó có cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và xung đột Trung Đông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết các lãnh đạo sẽ "trao đổi sâu về quan điểm trong các vấn đề lớn ảnh hưởng hòa bình toàn cầu".
Tổng thống Trump (trái), Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin gặp nhau ngày 18/11. Ảnh: AP
Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin, hôm 16/11 cho biết ba nước đang tham vấn tích cực về dự thảo tuyên bố chung và Moskva đã chuyển lập trường của mình cho Bắc Kinh. Trong trường hợp các bên không đạt được tuyên bố chung, Nga, Trung Quốc và Mỹ có thể tự công bố kết quả cuộc gặp theo trọng tâm của riêng mỗi nước.
Hội nghị diễn ra giữa lúc 3 nước còn bất đồng về nhiều vấn đề quốc tế, trong đó có xung đột Ukraine. Một số quốc gia châu Âu lo ngại lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ có thể thảo luận về khả năng chấm dứt chiến sự mà không có sự tham gia của Ukraine và các nước khu vực.
Cách Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp lãnh đạo Mỹ, Nga tại APEC được cho là phản ánh những ưu tiên ngoại giao của Bắc Kinh.
Nguồn: https://vnexpress.net/lanh-dao-nga-my-trung-sap-hop-ba-ben-lan-dau-tien-514...Nguồn: https://vnexpress.net/lanh-dao-nga-my-trung-sap-hop-ba-ben-lan-dau-tien-5146594.html-19/11/2026 14:26 PM (GMT+7)