Viện kiểm sát Tối cao truy tố ông Trần Hùng tội nhận hối lộ

Nhận tiền “cám ơn” cả trăm triệu đồng Cũng theo cáo trạng, vụ việc vi phạm của Công ty Phú Hưng Phát vào tháng 7-2020 có đủ dấu hiệu chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, bị can Lê Việt Phương đã chỉ đạo Thành Thị Đông Phương xây dựng hồ sơ, báo cáo để xuất xử lý hành chính vụ việc theo ý kiến của ông Trần Hùng và nhận 310 triệu đồng tiền “cám ơn” của Cao Thị Minh Thuận. Bị can Phạm Ngọc Hải được giao nhiệm vụ chủ trì tiêu hủy số sách lậu nhưng đã làm trái công vụ, tự ý trả lại một phần số sách thu giữ và nhận 30 triệu đồng từ Nguyễn Mạnh Hà. Hành vi của các bị can đã làm trái công vụ, dẫn đến hậu quả vụ việc vi phạm có dấu hiệu hình sự nhưng chỉ bị xử lý hành chính, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng quản lý thị trường.