Sơ tán hơn 6.000 dân ở TP Thanh Hóa ra khỏi vùng ngập lụt

Thứ Bảy, ngày 18/08/2018 15:30 PM (GMT+7)

Thanh Hóa Sự kiện:

Sáng 18/8, ở TP Thanh Hóa có tới hàng nghìn hộ dân bị nước lũ làm ngập. Hơn 6.000 người phải sơ tán đi nơi khác.

Nhiều hộ dân ở xã Thiệu Dương (TP Thanh Hóa) bị nước làm ngập (Ảnh P.Tuấn)

Chiều 17/8 và sáng 18/8, hàng nghìn hộ dân ở các xã Thiệu Dương, phường Hàm Rồng, phường Đông Hải, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) đã ngập chìm trong nước do nước sông Mã và sông Chu dâng cao.

Nước sông dâng cao làm ngập nhà

Ghi nhận của Pv Báo Giao thông tại các điểm ngập lụt trên cho thấy nước sông dâng ngập vào nhà nơi thấp nhất 0,5m có nơi cao gần 3m. Riêng ở xã Thiệu Dương có tới 7/10 thôn với 3.000 hộ dân phải di dời. Nhiều tuyến đường thành sông. Trước sự việc này, UBND TP Thanh Hóa đã huy động lực lượng Cảnh sát, Công an, Bộ đội và dân quân dùng các phương tiện ô tô, ca nô tiếp ứng đưa những người trong vùng ngập ra ngoài an toàn. Tính đến thời điểm hiện tại có hơn 6.000 dân buộc phải sơ tán đến nơi an toàn.

Cảnh sát đang đưa người và tài sản của nhân dân ra khu vực an toàn (Ảnh: P.Tuấn)

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây mưa lớn khiến một số địa phương ở vùng đồng bằng bị ngập úng nghiêm trọng. Mưa lớn còn gây lũ ống, lũ quét khiến các huyện miền núi bị cô lập. Tại huyện Quan Sơn, mưa lớn khiến nhiều điểm trên QL 217 bị sạt lở, nhiều địa phương bị chia cắt do nước sông luồng dâng cao. Hậu quả khiến 1 người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích.

Ở huyện Quan Hóa, theo báo cáo của lãnh đạo UBND huyện, tính đến thời điểm hiện tại có 1 người thiệt mạng. Theo thông tin được biết, trong lúc đang cố chống lại nhà cửa, không may dây điện bị hở khiến nạn nhân bị tử vong.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện miền núi cũng bị ngập do mưa bão (Ảnh P.Tuấn)

Mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều điểm ở QL 15A, 15C trên địa bàn huyện Quan Hóa. Tính đến thời điểm hiện tại, một số địa phương ở Quan Hóa đang bị cô lập do nhà máy thủy địa xả lũ khiến nước ở các con suốt dâng cao.

Tại huyện Mường Lát, mưa lớn khiến hàng chục điểm bị sạt lở nghiêm trọng tại các xã Nhi Sơn, Trung Lý, Tam Chung, Mường Lý... hậu quả khiến giao thông bị tê liệt, nhiều địa phương bị cô lập, một phụ nữ bị tử vong do sạt lở.