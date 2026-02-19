Lật đò đi chúc Tết, 1 người chết, 2 người mất tích

Khoảng 10h30 ngày 19/2, một gia đình 7 người ở thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình đi đò qua sông Gianh sang thôn Lạc Sơn, xã Tuyên Hóa để chúc Tết. Khi cách bờ khoảng 30 m, đò bất ngờ bị chìm.

Khu vực đò gặp nạn trên sông Gianh. Ảnh: Văn Trần

Ông Cao Hữu Tình, 48 tuổi, ở thôn Trường Long, xã Tân Giang cho biết cùng 2 con trai lái đò ngược sông Gianh đi thăm người thân thì phát hiện người bên kia sông giơ tay cầu cứu. Nghi có người đuối nước, ông tăng ga chạy khoảng 1 km tới hiện trường.

2 con trai ông nhảy xuống nước cứu được 3 người còn sống và 1 cháu bé nguy kịch, đồng thời đưa 1 cụ bà đã tử vong lên bờ.

Theo lời những người được cứu, trên đò có 7 người, hiện còn 2 người mất tích. Ông Tình cho biết khu vực xảy ra tai nạn có hoạt động hút cát, nước sâu, dù 2 con ông lặn tìm nhưng không thấy nạn nhân còn lại.

Lực lượng chức năng cùng người dân đang tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích.