Nhiệt độ giảm xuống 0°C, băng trắng xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Sáng nay (20/12), khu vực đỉnh Fansipan (tỉnh Lào Cai) ghi nhận hiện tượng băng giá khi nền nhiệt giảm xuống mức rất thấp. Theo ghi nhận tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend, vào khoảng 5h cùng ngày, nhiệt độ tại khu vực đỉnh núi cao nhất Việt Nam chạm ngưỡng 0°C, tạo điều kiện để băng hình thành trên nhiều bề mặt.

Lớp băng xuất hiện từ đêm và rạng sáng, dày khoảng 0,5cm, màu trắng xốp, bao phủ khu vực đỉnh núi, lối đi và sàn quanh cột cờ Tổ quốc. Đến khoảng 7h30 cùng ngày, khi mặt trời lên cao, băng bắt đầu tan dần, chỉ còn lớp mỏng bám trên những bề mặt ít ánh nắng.

Hiện tượng băng giá nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách có mặt trên Fansipan từ sáng sớm. Nhiều người tranh thủ ghi lại những hình ảnh hiếm gặp của “nóc nhà Đông Dương” trong giá lạnh, khi cảnh quan núi rừng phủ một lớp băng trắng mờ ảo.

Khu vực đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá sáng 20/12. (Ảnh: Sun World Fansipan Legend)

Mùa đông năm nay đến sớm và kéo dài hơn so với nhiều năm trước, khiến hiện tượng băng giá trên đỉnh Fansipan xuất hiện liên tục trong gần hai tháng qua.

Đáng chú ý, chiều 18/12, khu vực này còn ghi nhận tuyết rơi nhẹ, cho thấy nền nhiệt giảm sâu và duy trì ổn định trong thời gian dài. Nếu điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi, khả năng Fansipan bước vào một mùa đông có tuyết, tương tự các năm 2019, 2021 và 2024, là hoàn toàn có thể xảy ra.

Thời điểm cuối năm được xem là giai đoạn lý tưởng để du khách trải nghiệm Fansipan mùa đông, với các hoạt động săn băng, săn mây và tận hưởng không khí Giáng sinh ở độ cao hơn 3.000m. Không gian Noel đã được trang trí trên đỉnh núi, mang đến trải nghiệm độc đáo giữa thiên nhiên Tây Bắc trong những ngày giá lạnh.

Hiện tượng băng giá trên đỉnh Fansipan đã xuất hiện liên tục trong gần hai tháng qua. (Ảnh: Sun World Fansipan Legend)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 20/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Dự báo do bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu nên ngày 21/12, nhiều nơi ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, trời rét về đêm và sáng. Khoảng ngày 24-25/12, miền Bắc tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm thêm.