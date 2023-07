Siết chặt an toàn bay sau sự cố 2 máy bay suýt va nhau ở Nội Bài

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải quán triệt toàn thể cán bộ, công nhân viên nghiêm túc thực hiện đúng kỷ luật, nội quy lao động. Tuân thủ chặt chẽ tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở, thuật ngữ, thực hiện việc quan sát các hoạt động trên đường cất, hạ cánh và khu vực trách nhiệm, các quy trình, quy định, tiêu chuẩn khai thác nhằm đảm bảo an toàn trong cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Các đơn vị phải bố trí đủ nguồn nhân lực phù hợp với kinh nghiệm, trình độ chuyên môn tại các phiên trực nhằm hỗ trợ lẫn nhau giữa các vị trí trực, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát tại các cơ sở từ cấp lãnh đạo đến cán bộ cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý mọi yếu tố tiềm ẩn gây mất an toàn, lưu ý vào các thời điểm có lưu lượng hoạt động bay cao, thời tiết xấu và thời điểm mà nhịp sinh học của con người ở mức thấp.

Chỉ thị yêu cầu các đơn vị kiểm tra hoạt động các hệ thống trang thiết bị, vật tư dự phòng và phương án ứng phó tình huống sự cố kỹ thuật, khắc phục kịp thời các sự cố, đáp ứng yêu cầu trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm hoạt động ổn định, tin cậy, liên tục.

Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không, chỉ thị yêu cầu tăng cường hiệu quả công tác quan trắc và dự báo khí tượng, chủ động và kịp thời thông báo, tư vấn các diễn biến thời tiết có ảnh hưởng đến hoạt động bay, đặc biệt là diễn biến xu thế thời tiết, các hiện tượng thời tiết bất lợi để có các phương án điều hành bay và khai thác bay hợp lý nhằm hạn chế việc bay chờ, đi sân bay dự bị.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, đã xảy ra 45 sự cố uy hiếp an toàn bay trong đó có 1 sự cố mức B liên quan đến vi phạm khoảng cách an toàn tại Nội Bài ngày 24-6; 3 sự cố mức C chủ yếu liên quan đến hỏng động cơ máy bay trong quá trình bay.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng nhận định tuy số lượng sự cố có giảm so với cùng kỳ tuy nhiên sự cố do yếu tố con người và sự cố kỹ thuật thì tăng cao.

Trước đó, ngày 30-6, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nhận được báo cáo từ tổ lái và báo cáo sơ bộ của Công ty Quản lý bay miền Bắc về sự cố không lưu giữa chuyến bay mang số hiệu AIQ645 của hãng hàng không Air Asia và chuyến bay mang số hiệu VJC943 của hãng hàng không Vietjet tại sân bay quốc tế Nội Bài ngày 24-6. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã lập Tổ điều tra tiến hành kiểm tra, xác minh chi tiết mức độ và nguyên nhân sự cố vi phạm khoảng cách an toàn giữa 2 máy bay. Qua đánh giá ban đầu, sự cố xảy ra do nguyên nhân sai sót trong việc thực hiện quy trình tác nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

