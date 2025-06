Sau sáp nhập, tên 29 tỉnh được lưu giữ bằng tên phường như thế nào?

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, cả nước có 34 tỉnh, thành; giảm 29 tỉnh so với trước.

Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành 34 Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đặc biệt, 23 tỉnh, thành mới được hình thành sau sáp nhập có một số phường mang tên của phần lớn tên tỉnh cũ trước sáp nhập.

Bên cạnh đó, tên một số tỉnh như: Quảng Nam, Đắk Nông, Quảng Bình, Ninh Thuận, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang không xuất hiện trong tên phường, xã của 23 tỉnh thành sau sáp nhập.

Tỉnh Tuyên Quang có phường Hà Giang 1, Hà Giang 2

Tỉnh Tuyên Quang có tổng số đơn vị hành chính cấp xã là 124 đơn vị (117 xã, 7 phường).

Tuyên Quang có các phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 hình thành từ việc sáp nhập các phường và xã thuộc thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang cũ).

Phường Hà Giang 1: Sáp nhập các phường Nguyễn Trãi, xã Phương Thiện, xã Phương Độ, một phần phường Quang Trung.Phường Hà Giang 2: Sáp nhập các phường Ngọc Hà, Trần Phú, Minh Khai, phần còn lại của phường Quang Trung, xã Phong Quang.

Tỉnh Lào Cai có phường Yên Bái

Tỉnh Lào Cai có tổng số đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập là 99 đơn vị, bao gồm 89 xã và 10 phường.

Lào Cai có phường Yên Bái được hình thành từ việc sáp nhập các phường Đồng Tâm, Yên Ninh, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Hồng Hà thuộc thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái cũ).

Tỉnh Thái Nguyên có phường Bắc Kạn

Tỉnh Thái Nguyên có tổng số đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập là 92 đơn vị, bao gồm 77 xã và 15 phường.

Thái Nguyên có phường Bắc Kạn, được hình thành từ sáp nhập các phường Sông Cầu, Phùng Chí Kiên, Xuất Hóa và xã Nông Thượng thuộc thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn cũ).

Thành phố Hải Phòng có phường Hải Dương

Thành phố Hải Phòng có tổng số đơn vị hành chính cấp xã là 114 đơn vị (67 xã, 45 phường, 2 đặc khu).Hải Phòng có các phường Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn - tên thành phố, thị xã của Hải Dương cũ.

Hải Phòng có các phường Hải Dương. Ảnh: Hoàng Hà

Phường Hải Dương: Sáp nhập các phường Trần Hưng Đạo, Nhị Châu, Ngọc Châu, Quang Trung (thành phố Hải Dương cũ).Phường Chí Linh: Sáp nhập các phường Phả Lại, Cổ Thành, xã Nhân Huệ (thành phố Chí Linh cũ). Phường Kinh Môn: Sáp nhập các phường An Lưu, Hiệp An, Long Xuyên (thị xã Kinh Môn cũ).

Tỉnh Hưng Yên có phường Thái Bình

Hưng Yên có tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 104 đơn vị (93 xã, 11 phường).

Hưng Yên có phường Thái Bình được hình thành từ các phường Lê Hồng Phong, Bồ Xuyên, Tiền Phong, các xã Tân Hòa, Phúc Thành, Tân Phong, Tân Bình (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ).

Tỉnh Bắc Ninh có phường Bắc Giang

Bắc Ninh có tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 99 đơn vị, gồm 66 xã và 33 phường.

Tỉnh Bắc Ninh có phường Bắc Giang. Ảnh: Hoàng Hà

Bắc Ninh có phường Bắc Giang được hình thành từ các phường Thọ Xương, Ngô Quyền, Xương Giang, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Dĩnh Kế, Dĩnh Trì thuộc thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang cũ).

Tỉnh Ninh Bình có phường Nam Định, Hà Nam

Ninh Bình có tổng số đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập: 129 đơn vị, bao gồm 97 xã và 32 phường. Ninh Bình có các phường Nam Định và Hà Nam.

Phường Nam Định: Sáp nhập các phường Quang Trung, Vị Xuyên, Lộc Vượng, Cửa Bắc, Trần Hưng Đạo, Năng Tĩnh, Cửa Nam và xã Mỹ Phúc thuộc thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định cũ).

Phường Hà Nam: Sáp nhập các phường Lam Hạ, Tân Hiệp, một phần phường Quang Trung (thành phố Phủ Lý), phần còn lại của phường Hoàng Đông, và phần còn lại của phường Tiên Nội, xã Tiên Ngoại thuộc tỉnh Hà Nam cũ.

Tỉnh Phú Thọ có phường Vĩnh Phúc, Hòa Bình

Phú Thọ có tổng số đơn vị hành chính cấp xã là 148 đơn vị (133 xã, 15 phường). Trong đó có các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Hòa Bình.

Phường Vĩnh Phúc: Sáp nhập các phường Định Trung, Liên Bảo, Khai Quang, Ngô Quyền, Đống Đa (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Phường Vĩnh Yên: Sáp nhập các phường Tích Sơn, Hội Hợp, Đồng Tâm và xã Thanh Trù (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Phường Phúc Yên: Sáp nhập các phường Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Phúc Thắng, Tiền Châu, Nam Viêm (thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Phường Hòa Bình: Sáp nhập các phường Đồng Tiến, Hữu Nghị, phương Lâm, Quỳnh Lâm, Tân Thịnh, Thịnh Lang, Trung Minh (thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ).

Thành phố Đà Nẵng có phường Tam Kỳ

Thành phố Đà Nẵng có tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 94 đơn vị, gồm 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu (Hoàng Sa).

Mặc dù Đà Nẵng không có phường tên Quảng Nam nhưng có phường Tam Kỳ gợi nhớ tỉnh Quảng Nam sau khi sáp nhập.

Thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các phường An Mỹ, An Xuân, Trường Xuân thuộc thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ).

Tỉnh Quảng Trị có phường Đồng Hới

Tỉnh Quảng Trị có tổng số đơn vị hành chính cấp xã là 78 đơn vị (69 xã, 8 phường, 1 đặc khu).

Mặc dù sau khi sáp nhập, Quảng Trị không có tên phường mang tên Quảng Bình nhưng có phường Đồng Hới hình thành trên cơ sở sáp nhập các phường Đức Ninh Đông, Đồng Hải, Đồng Phú, Phú Hải, Hải Thành, Nam Lý và các xã Bảo Ninh, Đức Ninh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ).

Tỉnh Quảng Ngãi có phường Kon Tum

Trong tổng số 96 đơn vị hành chính cấp xã (86 xã, 9 phường, 1 đặc khu), tỉnh Quảng Ngãi có phường Kon Tum trên cơ sở sáp nhập các phường Quang Trung, Quyết Thắng, Thắng Lợi, Trường Chinh, Thống Nhất (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ).

Tỉnh Khánh Hòa có phường Phan Rang

Tỉnh Khánh Hòa có tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 65 đơn vị (48 xã, 16 phường, 1 đặc khu).Tuy Khánh Hòa không có phường Ninh Thuận nhưng lại có phường Phan Rang hình thành từ các phường Kinh Dinh, Phủ Hà, Đài Sơn, Đạo Long (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ).

Ngoài ra, Khánh Hòa có các phường mang tên địa danh nổi tiếng như Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa.

Tỉnh Gia Lai có phường Quy Nhơn

Trong tổng số 135 đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập (110 xã và 25 phường), tỉnh Gia Lai có phường Quy Nhơn được hình thành từ các phường Đống Đa, Hải Cảng, Thị Nại, Trần Phú thuộc thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định cũ).

Tỉnh Đắk Lắk có phường Phú Yên

Trong tổng số 102 đơn vị hành chính cấp xã (88 xã và 14 phường), tỉnh Đắk Lắk có phường Phú Yên thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Phú Đông, Phú Lâm, Phú Thạnh, xã Hòa Thành (thị xã Đông Hòa), một phần phường Hòa Hiệp Bắc và một phần xã Hòa Bình 1 thuộc thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ).

Tỉnh Lâm Đồng có phường Bình Thuận

Tổng số đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập: 124 đơn vị, bao gồm 103 xã, 20 phường, và 1 đặc khu (Đặc khu Phú Quý).Lâm Đồng có các phường Bình Thuận và Phan Thiết.

Lâm Đồng có các phường Phan Thiết. Ảnh: Hoàng Hà

Phường Bình Thuận: Hình thành từ việc sáp nhập phường Phú Tài, xã Phong Nẫm, và xã Hàm Hiệp (tỉnh Bình Thuận cũ).Phường Phan Thiết: Hình thành từ việc sáp nhập các phường Phú Trinh, Lạc Đạo, Bình Hưng thuộc thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ).

Riêng tên tỉnh Đắk Nông không có trong tên phường xã nào của tỉnh Lâm Đồng mới.

Tỉnh Đồng Nai có phường Bình Phước

Trong tổng 95 đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập (72 xã và 23 phường), tỉnh Đồng Nai có phường Bình Phước được hình thành từ các phường Tân Phú, Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Bình, Tân Xuân, xã Tiến Hưng thuộc thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước cũ).

TPHCM có phường Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu

TPHCM có tổng số đơn vị hành chính cấp xã là 168 đơn vị (113 phường, 54 xã, 1 đặc khu). Trong đó, TPHCM có các phường Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu là tên 2 tỉnh cũ được sáp nhập vào. Ngoài ra TPHCM còn có một số phường đáng chú ý như: Sài Gòn, Thủ Đức, Thủ Dầu Một.

TPHCM có phường Vũng Tàu, Bình Dương. Ảnh: Hoàng Hà

Phường Sài Gòn: Thành lập từ phường Bến Nghé, một phần phường Đa Kao, một phần phường Nguyễn Thái Bình (Quận 1, TPHCM cũ).

Phường Bình Dương: Thành lập từ các phường Phú Mỹ, Hòa Phú, Phú Tân, Phú Chánh (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ).

Phường Bà Rịa: Hình thành từ việc sáp nhập các phường Phước Trung, Phước Nguyên, Long Toàn, Phước Hưng (thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Phường Vũng Tàu: Hình thành từ việc sáp nhập các phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, Thắng Nhì, Thắng Tam (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Phường Thủ Đức: Thành lập từ các phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Trường Thọ, một phần phường Linh Tây, một phần phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức, TPHCM cũ).

Phường Thủ Dầu Một: Thành lập từ các phường Phú Cường, Phú Thọ, Chánh Nghĩa, một phần phường Hiệp Thành, phường Chánh Mỹ (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ).

Tỉnh Tây Ninh có phường Long An

Trong tổng 96 đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập (82 xã và 14 phường), Tây Ninh có phường Long An được hình thành từ phường 1 và phường 3 (thành phố Tân An), phường 4, phường 5, phường 6, xã Hướng Thọ Phú, phần còn lại của xã Bình Thạnh (huyện Thủ Thừa) tỉnh Long An cũ.

Phường Kiến Tường: Hình thành từ sáp nhập phường 1, phường 2, phường 3 thuộc thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An cũ).

Tỉnh Đồng Tháp có phường Mỹ Tho

Tỉnh Đồng Tháp có tổng số đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập: 102 đơn vị, gồm 82 xã và 20 phường.

Tuy không có tên phường Tiền Giang nhưng Đồng Tháp có phường Mỹ Tho được hình thành từ phường 1, phường 2, Tân Long thuộc thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang cũ).

Tỉnh Vĩnh Long có phường Trà Vinh, Bến Tre

Trong tổng 124 đơn vị hành chính cấp xã (105 xã, 19 phường), tỉnh Vĩnh Long có các phường Trà Vinh và Bến Tre.

Phường Trà Vinh: Thành lập từ các phường 1, phường 3, phường 9 (thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cũ).

Phường Bến Tre: Thành lập từ phường 7, xã Bình Phú và xã Thanh Tân (thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre cũ).

Thành phố Cần Thơ có phường Sóc Trăng

Thành phố Cần Thơ có tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 103 đơn vị, gồm 31 phường và 72 xã.

Trong đó đáng chú ý là Cần Thơ có các phường Vị Thanh, Long Mỹ, Sóc Trăng.

Phường Vị Thanh: Thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 1, phường 2, phường 7 thuộc thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang cũ).

Phường Long Mỹ: Thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Thuận An, xã Long Trị và xã Long Trị A thuộc thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang cũ).

Phường Sóc Trăng: Thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 5, phường 6, phường 7, phường 8 thuộc thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng cũ).

Tỉnh An Giang có phường Rạch Giá

Tỉnh An Giang có tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 102 đơn vị (85 xã, 14 phường, 3 đặc khu: Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu).

An Giang không có phường Kiên Giang nhưng có phường Rạch Giá được hình thành từ việc sáp nhập các phường Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc, An Hòa, Vĩnh Hiệp, An Bình, Rạch Sỏi, Vĩnh Lợi (thuộc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũ). Phường Rạch Giá là phường có dân số đông nhất cả nước.

Tỉnh Cà Mau có phường Bạc Liêu

Tỉnh Cà Mau có tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 64 đơn vị (55 xã, 9 phường).

Cà Mau có phường Bạc Liêu được hình thành từ việc sáp nhập các phường 1, phường 2, phường 7, phường 8, phường 3 (thuộc thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũ).

29 tỉnh không còn tên 29 tỉnh, thành phố không còn tên: Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Kon Tum, Bình Định, Ninh Thuận, Đắk Nông, Bình Thuận, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang.