Vì sao 4 xã, 1 phường của TP HCM vẫn giữ nguyên, không phải sáp nhập?

Cụ thể, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 3 xã gồm: Long Sơn, Hòa Hiệp và Bình Châu vẫn giữ nguyên, không thực hiện việc sắp xếp. Trong đó, xã Long Sơn có diện tích 56,50 km2 (đạt 188,34% so với tiêu chuẩn); dân số 17.767 người (đạt 111,04% so với tiêu chuẩn).

Xã Hòa Hiệp có diện tích 99,28 Km2 (đạt 339,94%); dân số 25.995 người (đạt 162,47%). Xã Bình Châu có 87,06 Km2 (đạt 290,18%) và dân số 26.054 người (đạt 162,84%).

Xã Long Sơn là một trong 5 xã, phường của TP HCM không thực hiện việc sắp xếp

Tỉnh Bình Dương (cũ) có phường Thới Hòa, với diện tích 37,93 Km2 (đạt 689,64%); dân số 79.601 người (đạt 176,89%).

TP HCM (cũ) có xã Thạnh An, với diện tích 131,31 Km2 (đạt 437,7%) và 5.180 người (đạt 64,75%).

Lý do 5 xã, phường này không thực hiện việc sắp xếp là các xã Long Sơn, Hòa Hiệp, Bình Châu và phường Thới Hòa đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 27 ngày 21-9-2022.

Xã Long Sơn có các tuyến đường kết nối đã và đang được đầu tư đồng bộ

Riêng xã Thạnh An (thuộc huyện Cần Giờ, TP HCM cũ) là xã đảo, biệt lập với các đơn vị hành chính còn lại. Xã Thạnh An cách trung tâm TP HCM khoảng 45 km, địa bàn xã được bao bọc bởi rừng phòng hộ, sông Lòng Tàu và sông Thị Vải; giao thông đi lại, kết nối giữa những người dân trong xã với khu vực giáp ranh phải bằng các phương tiện tàu, thuyền nên đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Do vậy, UBND TP HCM không thực hiện sắp xếp đối với xã Thạnh An.