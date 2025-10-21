Sạt lở đường 'nuốt chửng' nhà sau mưa kéo dài

Mưa từ tháng 9 đến nay, sạt lở xảy ra trên tuyến đường nối trung tâm xã Ia Ly vào Trạm truyền tải 500 kV, dài hơn 4 km, do Công ty thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành.

Tình trạng sụt lún nghiêm trọng ở đoạn bắt đầu từ ngã 3 giao đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng đi vào trạm truyền tải.

Đoạn đường hơn 150 m sụt lún xuống vực sâu. Nền đường là đất bazan tơi xốp, nay bị nước ngấm lâu ngày làm rỗng, khiến mái dốc liên tục trượt xuống hố sâu phía dưới. Sự cố uy hiếp khu dân cư nằm trên tuyến.

Một phần căn nhà của ông Lê Văn Yên (67 tuổi, ngụ thôn 1) bị "nuốt chửng". Sân, cổng của hai căn lân cận cũng ảnh hưởng.

Một phần căn nhà chưa rơi xuống vực, song phần móng và tường hư hỏng nặng.

Chính quyền nhiều lần vận động di dời nhưng đến nay gia đình ông Yên sống tạm bợ cạnh căn nhà hư hỏng, đối mặt với nguy hiểm từng ngày.

Ông Yên cho hay gia đình sinh sống tại khu vực này gần 30 năm. Căn nhà là tài sản lớn nhất của gia đình nhưng nay một phần đã bị chôn vùi. Hai vợ chồng che tạm mái tôn phía trước nhà để ở.

Sạt lở không chỉ làm hư hỏng đường, giao thông gián đoạn, còn khiến khu dân cư gần đó gồm 5 căn rơi vào nguy hiểm.

Nhiều diện tích cây cà phê, cao su của người dân bị sạt lở. Từng mảng đất kéo theo cây cối và công trình của các hộ dân gần đó.

Cán bộ xã hỗ trợ người dân di dời tài sản như gia súc, gia cầm, bàn ghế, tủ, thiết bị gia dụng đến nơi an toàn.

UBND xã Ia Ly đang cưỡng chế di dời hộ ông Lê Văn Yên và lập phương án tái định cư cho 5 hộ trong vùng nguy hiểm. Trước mắt, các hộ được bố trí chỗ ở tạm hoặc hỗ trợ thuê nhà để ổn định cuộc sống.

Ông Đoàn Tiến Cường, Giám đốc Công ty thủy điện Ia Ly, cho biết đoạn đường sạt lở nhiều năm nay, song lún và lan rộng từ tháng 9. Đến nay vị trí lún sâu nhất khoảng 30 m, rộng 20 m và dài khoảng 500 m.

"Nhận định ban đầu sạt lở do đứt gãy địa chất nên việc đầu tư, sửa chữa sẽ tốn kém, lãng phí. Công ty đang tính phương án mở đường mới vào trạm", ông Cường nói.