Sạt lở đê sông Cầu ở Bắc Ninh: Những căn nhà bị 'nuốt' chửng

Nhà Văn hóa khu Vạn An (phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh) vốn là nơi sinh hoạt của dân cư khu phố. Thế nhưng, từ đầu tháng 3 đến nay, nhà văn hóa này đã trở thành nơi tá túc của một số hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở ven sông Cầu.

Đê sông Cầu, đoạn qua khu Vạn An có nguy cơ tiếp tục sạt lở

Chúng tôi tới nhà văn hóa khu Vạn An gặp lúc bà Nguyễn Thị Quy (70 tuổi) đang dọn dẹp. Thấy có khách, bà lấy chiếc ghế nhỏ mời ngồi tạm ngoài hiên nhà văn hóa. Bà Quy cho biết, căn phòng gia đình đang tá túc rộng chừng 30m2, là nơi 6 thành viên, trong đó có 3 người lớn và 3 trẻ nhỏ.

Trong số những gia đình bị ảnh hưởng, trường hợp của anh Nguyễn Văn Cường là đau xót hơn cả. Bởi, căn nhà anh bị sụp hoàn toàn xuống sông. Anh Cường cho biết, từ đầu tháng 3, thấy có dấu hiệu bị sạt lở gia đình đã di tản người cùng đồ đạc, tài sản. Đến 14h ngày 14/3, căn nhà của gia đình bị lòng sông nuốt chửng. “Căn nhà tôi mới xây từ năm 2021, hiện vẫn còn nợ hơn 400 triệu đồng. Giờ đây, nhà mất, nợ vẫn còn những ngày tới tôi không biết sẽ sống như thế nào nữa”, anh Cường nói.

Trong khi đó, nhiều hộ sống gần khu vực sạt lở cũng rất lo lắng. Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Thiệp cách căn nhà đã đổ sập xuống sông đúng một bức tường. Hơn nữa, cổng nhà, tường, sân cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt. Tương tự, gia đình ông Nguyễn Ngọc Hùng ở bên cạnh cũng đã bị nứt tường và có dấu hiệu nghiêng về phía dòng sông.

Ông Chu Văn Khang, Trưởng khu Vạn Phúc (phường Vạn An) cho biết, Vạn An là làng cổ ven đê sông Cầu từ nhiều đời nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố sạt lở bờ sông và nhà cửa. Những ngày qua, người dân trong thôn đã hỗ trợ các gia đình trong diện di dời đến nơi an toàn, đồng thời túc trực 24h/24h theo dõi diễn biến sạt lở để báo cáo kịp thời.

Công bố tình trạng khẩn cấp

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Bắc Ninh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai làm sạt lở bờ sông Cầu đoạn từ K49+750 đến K49+800 đê hữu Cầu (phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh). UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, khu Vạn Phúc (phường Vạn An) phía sông là khu vực dân cư tồn tại từ lâu ở đê hữu Cầu. Phía bên bờ tả thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang cũng là khu dân cư.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các lực lượng chức năng áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại do sạt lở và sự cố công trình gây ra. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến sạt lở để tiếp tục di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi xảy ra sự cố.

Trong đó, chú trọng xây dựng phương án di dân trước mắt để bảo đảm các gia đình phải di dời có nơi ăn, ở sinh hoạt ổn định. UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các lực lượng chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị cần thiết để có thể huy động xử lý ngay theo phương châm “4 tại chỗ” nếu sự cố phát triển thêm.

