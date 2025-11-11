Sắp xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục vụ kẹo Kera

Dự kiến ngày 19-11, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Trong vụ án, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục"; Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị đưa ra xét xử về tội lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục trong một phiên livestreams. Ảnh: PL

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (Kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên Bản tự công bố sản phẩm và do Công ty Asia sản xuất.

Trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thùy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm này. Biết rõ hàm lượng chất xơ trong kẹo 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,935%/1 viên kẹo, hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định "1 viên kẹo bằng một đĩa rau".

Tuy nhiên, các bị cáo vẫn ban hành Bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,13%; xây dựng kịch bản, quay video quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc, công dụng, hàm lượng chất xơ... của viên kẹo.

Từ ngày 12-12-2024 đến ngày 14-3-2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng đã mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.