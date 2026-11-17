Sáng mai (18/11), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh được phân công làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội là Nguyễn Thanh Lâm và Bùi Thị Vân thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 13 ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.

Bị cáo Lê Thanh Thản được biết đến với biệt danh “đại gia điếu cày”. Trong vụ án, bị cáo Thản bị cáo buộc lừa bán 519 căn hộ tại Dự án CT6 Kiến Hưng, thu lợi hơn 531 tỷ đồng.

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản.

Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo là cựu cán bộ ở Hà Nội bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) và Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây (nay UBND TP Hà Nội) quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, nhưng sau đó UBND TP Hà Nội quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án.

Công ty Bemes của bị cáo Lê Thanh Thản được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án CT6 Kiến Hưng theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500.

Từ tháng 10/2010, bị cáo Lê Thanh Thản là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Bemes đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình Dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Từ tháng 3/2011, bị cáo Thản còn quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án như: Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...

Hành vi trên của bị cáo Thản nhằm để bán các căn hộ tại Dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt, khiến khách hàng tin tưởng, xuống tiền mua các căn hộ của Dự án CT6 Kiến Hưng.

Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Bị cáo Thản bị cáo buộc đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, đối với khối nhà cao tầng vi phạm là tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với nhà thấp tầng có vi phạm tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Bị cáo Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) thu lợi bất hợp pháp tổng số tiền là hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Đối với nhóm cựu cán bộ Nhà nước, cáo trạng xác định, Công ty Bemes xây dựng Dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu... dẫn đến không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở, xảy ra trong thời gian dài.

Tuy nhiên, các bị cáo là cựu cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và cựu Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình. Hành vi này góp phần dẫn tới hậu quả gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng mua 519 căn hộ.

Trước đó, tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Thản và các bị cáo liên quan. Tuy nhiên sau đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số nội dung liên quan.