Ngỡ ngàng tạo hình ‘cá voi khổng lồ’ độc nhất vô nhị ở Gia Lai

Nằm giữa cánh đồng mênh mông ở thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước, núi Xương Cá hiện lên như một dấu ấn đặc biệt của tạo hóa.

Từ trên cao nhìn xuống, ngọn núi có hình dáng giống hệt một con cá voi khổng lồ đang vươn mình, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp độc đáo, núi Xương Cá còn gắn liền với những câu chuyện dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Vài năm trở lại đây, ngày càng có nhiều người tìm đến tham quan, chụp ảnh, đặc biệt vào mùa lúa chín.

Tại cửa biển An Dũ (phường Hoài Nhơn Đông), vừa qua một cồn cát bồi tự nhiên rộng khoảng 5ha cũng thu hút sự chú ý khi hiện lên với hình dáng tựa một con cá voi khổng lồ đang vươn mình giữa sóng nước.

Theo người dân địa phương, hình thù cồn cát này thường xuyên biến đổi qua từng năm do tác động của mưa lũ và dòng chảy. Thế nhưng, những đợt bồi đắp gần đây đã vô tình tạo nên hình dáng một con cá voi khổng lồ với phần đầu, thân và đuôi hiện rõ khi nhìn từ trên cao.

Từ ngọn núi đến các cồn cát trải dài bên biển xanh, thiên nhiên đã ban tặng cho Gia Lai dáng hình kỳ thú, tạo nên sức hút riêng cho vùng đất.