Hiện trạng đường đua F1 đầu tiên của Hà Nội sau 6 năm hoàn thành

Đường đua F1 tại Hà Nội có tổng diện tích 88ha, nằm trong khuôn viên khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng, chạy qua các phố Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ… với chiều dài 5,607km.

Đường đua được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Grade 1, cao nhất của giải đua công thức 1, dài hơn 5,5km gồm 23 góc cua.

Đường đua F1 được khởi công ngày 20/3/2019, có tổng diện tích 88 ha, trong đó có 12,86 ha nằm trong Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và ngay bên cạnh sân vận động Mỹ Đình.

khu vực nhà điều hành của công trình đóng cửa từ nhiều năm nay.

Khi mới hoàn thành, đường đua F1 tại Hà Nội được mong chờ đợi trở thành một trong những đường đua cảm xúc và thử thách nhất trong lịch sử giải đua xe công thức 1.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chặng đua đã không được diễn ra cho đến nay.

Trước đó, Thanh tra TP.Hà Nội cũng đã có thông báo kết luận thanh tra nội dung đơn tố cáo và quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng phân khu 1- Công viên cây xanh kết hợp một số công trình phụ trợ phục vụ giải đua xe Công thức 1.

Xung quanh khu vực đường đua đều được rào chắn kín mít.

Nhiều người dân cũng cảm thấy tiếc nuối trước một sự kiện thể thao đỉnh cao từng được kỳ vọng nhưng lại lỡ hẹn.