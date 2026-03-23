Sân vận động 60.000 chỗ ngồi, đủ tiêu chuẩn tổ chức World Cup dần thành hình

Sau 5 tháng thi công, đại công trường sân vận động PVF 60.000 chỗ tại Hưng Yên dần lộ diện, nhiều hạng mục thành hình, thi công ngày đêm để bảo đảm tiến độ.

Hàng trăm thiết bị chuyên dụng được huy động làm việc liên tục. Được biết công trình được thi công xuyên Tết.

Bên cạnh sân vận động chính, phần phụ trợ cũng sẽ có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18ha. Đây là sân vận động được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực.

Sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) được khởi công từ ngày 19/10/2025, với quy mô 60.000 chỗ ngồi. Công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Vinhomes đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng.

Vị trí sân vận động 60.000 chỗ ngồi trên bản đồ vệ tinh.

Tổng thầu dự án cho biết mái che của sân vận động PVF sẽ sử dụng vật liệu PTFE chống hấp thụ nhiệt, ngăn tia UV và giảm tiếng ồn, giúp không gian bên trong thoáng mát, tiết kiệm năng lượng và duy trì độ bền.

Hiện sân tập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF vẫn đang hoạt động.

Sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao Công an nhân dân là một thiết chế văn hóa thể thao quan trọng góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao Công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Công trình được kỳ vọng tạo thêm động lực góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện, đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước theo chủ trương của Đảng.

Phối cảnh sân vận động PVF 60.000 chỗ tại Hưng Yên