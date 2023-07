Rùng mình phát hiện con trăn gấm 50kg bò trong nhà vệ sinh

Ngày 10/7, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) - Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa bàn giao con trăn gấm dài khoảng 3m, nặng 50kg cho Đội Kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh.

Con trăn nặng 50kg

Trước đó, vào khoảng 7h20 cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an thị xã Trảng Bàng nhận tin báo từ Trực ban Công an phường An Tịnh, có một con trăn gấm bò vào trong nhà vệ sinh của nhà dân tại khu phố Suối Sâu, làm người dân hoang mang, lo sợ.

Ngay sau đó, cảnh sát huy động 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường bắt con trăn. Sau 30 phút, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận và bắt được con trăn.

Hiện con trăn này đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh xử lý. Trăn gấm thuộc nhóm 2B nằm trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm động vật quý hiếm.

