Ra cánh đồng nhặt được bọc tiền, giao Công an xã trả người đánh rơi

Nhặt được bọc tiền 32 triệu đồng, bà Thúy đã đến trình báo vụ việc, giao nộp toàn bộ tài sản cho Công an xã Đại Hồng. Sau đó, Công an xã Đại Hồng nhanh chóng xác minh và xác định được chủ sở hữu tài sản bị đánh rơi nên đã mời đến trụ sở để tổ chức trao trả lại.

Chiều 6/6, Công an xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, vừa tổ chức trao trả số tiền 32 triệu đồng cho người dân bị đánh rơi.

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, trên đoạn đường đi từ nhà đến cánh đồng tại thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, bà Tăng Thị Thúy (SN 1976, trú thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng) có nhặt được một bọc tiền.

Bà Tám (trái) vui mừng nhận lại 32 triệu đồng bị đánh rơi.

Kiểm tra bên trong có 32 triệu đồng nên bà Thúy đã đến trình báo vụ việc, giao nộp toàn bộ tài sản cho Công an xã Đại Hồng với mong muốn sớm trả lại cho người đánh mất.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đại Hồng nhanh chóng xác minh và xác định tài sản trên là của bà Nguyễn Thị Tám (SN 1965, trú thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng). Lúc 11h ngày 6/6, Công an xã Đại Hồng mời bà Tám đến Công an xã để tổ chức trao trả tài sản.

