Quy định về ghế an toàn cho trẻ em sắp có hiệu lực nhưng chưa có tổ chức chứng nhận, vướng mắc ở đâu?

Từ ngày 1/7/2026, quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, trước thời điểm áp dụng, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến hoạt động thử nghiệm, chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm này.

Theo báo cáo vừa gửi Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định từ ngày 1/7/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m khi đi ô tô phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, trừ trường hợp đi trên xe kinh doanh vận tải hành khách. Trong đó, ghế an toàn cho trẻ em là thiết bị quan trọng nhằm bảo vệ trẻ khi tham gia giao thông bằng ô tô.

Để triển khai quy định của luật, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT về thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô. Quy chuẩn này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và là căn cứ để thực hiện việc đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với ghế an toàn cho trẻ em.

Từ ngày 1/7/2026, quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên, hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy vẫn đang gặp vướng mắc (hình ảnh minh họa).

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ghế an toàn cho trẻ em được xác định là nhóm sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình. Do đó, sản phẩm phải được công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành của địa phương trên cơ sở kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, để doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thực hiện được thủ tục công bố hợp quy, sản phẩm trước hết phải được kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá và cấp giấy chứng nhận phù hợp với QCVN 123:2024/BGTVT.

Đây cũng là điểm đang phát sinh vướng mắc. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết nhu cầu công bố hợp quy đối với ghế an toàn cho trẻ em hiện rất lớn nhằm đáp ứng quy định bắt buộc từ ngày 1/7/2026. Dù vậy, đến nay vẫn chưa có tổ chức chứng nhận nào đủ điều kiện thực hiện hoạt động chứng nhận theo quy chuẩn này.

Cơ quan này cho biết luôn sẵn sàng xem xét, chỉ định các tổ chức chứng nhận đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, hiện chưa có đơn vị nào được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận theo QCVN 123:2024/BGTVT - điều kiện bắt buộc để được chỉ định thực hiện chứng nhận sự phù hợp đối với ghế an toàn cho trẻ em.

Để tháo gỡ khó khăn, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thủ tục đăng ký hoạt động chứng nhận, thử nghiệm theo QCVN 123:2024/BGTVT. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để các tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực tham gia đăng ký hoạt động.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đề xuất Bộ Xây dựng sớm ban hành danh mục phân loại mức độ rủi ro đối với sản phẩm, hàng hóa, làm cơ sở cho việc chứng nhận và công bố hợp quy đối với ghế an toàn cho trẻ em.

Trong trường hợp sau ngày 1/7/2026 vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét chỉ định tạm thời Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) thực hiện thử nghiệm ghế an toàn cho trẻ em theo QCVN 123:2024/BGTVT, đồng thời giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời hạn 6 tháng hoặc đến khi có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các giải pháp trên nhằm bảo đảm việc triển khai quy định mới về ghế an toàn cho trẻ em được thực hiện đồng bộ, thông suốt, góp phần nâng cao an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông bằng ô tô, đồng thời bảo đảm hiệu lực thực thi của pháp luật từ ngày 1/7/2026.