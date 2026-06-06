Xe nào buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em từ 1/7?

Quy định có hiệu lực thi hành từ 1/7 này được nêu trong khoản 3 điều 10 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 (đã được sửa đổi năm 2025).

Cụ thể, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên ôtô, tài xế không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe chỉ có một hàng ghế. Ngoài ra, lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ ôtô kinh doanh vận tải hành khách.

Như vậy, các ôtô cá nhân sẽ phải có thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Còn lại, các loại ôtô kinh doanh vận tải hành khách như taxi, xe hợp đồng, xe khách, xe buýt không bắt buộc.

Tài xế nếu không thực hiện sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng, theo điểm m khoản 3 điều 6 Nghị định 168.

Các loại ghế trẻ em được khuyên dùng theo từng lứa tuổi tại Việt Nam. Ảnh: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Thiết bị an toàn cho trẻ em là gì?

Thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên ôtô. Thiết bị này được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm, hoặc ôtô giảm tốc độ đột ngột, bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Trong QCVN 123:2024/BGTVT định nghĩa, thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm hệ thống ghế trẻ em CRS (Child Restraint System) và hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System).

Đây là tổ hợp các bộ phận bao gồm ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh và các phụ kiện khác như nôi, tấm chắn va chạm, có khả năng lắp đặt chắc chắn lên xe.

Hệ thống ghế trẻ em CRS được chia thành 5 nhóm theo cân nặng của trẻ. Nhóm 0 dành cho trẻ em có cân nặng dưới 10 kg; 0+ dành cho trẻ có cân nặng dưới 13 kg; Nhóm I, II, III dành cho trẻ em có cân nặng lần lượt là 9-18 kg, 15-25 kg và 22-36 kg.

Thiết bị trẻ em nâng cao thì có thêm cơ cấu khóa an toàn ISOFIX, hoặc các móc neo cố định (top tether) và chân chịu tải dưới sàn xe, nhằm giúp tăng độ an toàn của ghế trẻ em khi xảy ra va chạm.

Theo quy định, trên mỗi ghế trẻ em đạt chuẩn, nhà sản xuất phải gắn nhãn cố định thể hiện rõ giới hạn cân nặng hoặc chiều cao của trẻ phù hợp, hướng lắp (xuôi hay ngược chiều xe) và các cảnh báo an toàn. Nhãn này có thể in hoặc dán cố định trên thân ghế, giúp người dùng nhận biết và sử dụng đúng cách. Quy chuẩn 123 cũng yêu cầu thông tin hướng dẫn phải bằng tiếng Việt để đảm bảo mọi người lắp đặt và sử dụng chính xác.