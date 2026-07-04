Quy định mới về phục vụ chuyên cơ với lãnh đạo chủ chốt

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 264, có hiệu lực từ ngày 1/7, quy định về chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam.

Theo nghị định, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước được phục vụ chuyên cơ, chuyên khoang gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư. So với quy định năm 2021, điểm mới là bổ sung chức danh Thường trực Ban Bí thư.

Việc điều chỉnh này phù hợp với quy định của Bộ Chính trị ban hành tháng 9/2025, theo đó Thường trực Ban Bí thư được chuyển từ lãnh đạo cấp cao sang lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Nghị định quy định các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phải bảo đảm tuyệt đối về an ninh, an toàn, giữ bí mật và đáp ứng các yêu cầu về nghi lễ đón, tiễn.

Các cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang gồm Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại).

Lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước hiện nay gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: TTXVN

Doanh nghiệp nhận đặt hàng thực hiện chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phải là đơn vị khai thác tàu bay của Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định. Đơn vị trực tiếp thực hiện chuyến bay là các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Người lái tàu bay thực hiện chuyến bay chuyên cơ phải có quốc tịch Việt Nam, có giấy phép lái tàu bay còn hiệu lực do Cục Hàng không Việt Nam cấp.

Đối với người chỉ huy chuyến bay, nếu thời gian bay theo kế hoạch trên 2 giờ phải có tối thiểu 5.000 giờ bay tích lũy, trong đó ít nhất 1.500 giờ ở vị trí lái chính; với chuyến bay từ 2 giờ trở xuống, yêu cầu lần lượt là 4.000 giờ và 1.000 giờ.

Ngoài ra, người chỉ huy phải có tối thiểu 500 giờ lái chính trên đúng loại tàu bay thực hiện chuyến bay chuyên cơ nếu hành trình trên 2 giờ; trường hợp hành trình từ 2 giờ trở xuống, yêu cầu là 300 giờ.

Lái phụ phải có tối thiểu 3.000 giờ bay tích lũy đối với chuyến bay trên 2 giờ và 2.000 giờ đối với chuyến bay từ 2 giờ trở xuống.

Đối với loại tàu bay mới được đưa vào khai thác trong vòng một năm, nếu thực hiện chuyến bay chuyên cơ, doanh nghiệp phải đánh giá năng lực của tổ lái trên cơ sở đáp ứng yêu cầu về giờ bay tích lũy và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam để giám sát.

Nghị định cũng quy định người lái và người chỉ huy chuyến bay chuyên cơ phải có lý lịch rõ ràng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và không bị kỷ luật do vi phạm gây sự cố an toàn trong vòng 24 tháng trước thời điểm thực hiện nhiệm vụ.