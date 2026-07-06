Thượng tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu Thanh tra Công an không để xảy ra tình trạng lạm quyền, nhũng nhiễu

Sáng 6/7, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Công an đã triển khai đồng bộ các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đơn vị đã tham mưu ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo quan trọng về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra Công an nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BCA.

Trong công tác tiếp công dân, Thanh tra Bộ đã tiếp hơn 300 lượt công dân, xử lý đơn thư và giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền hoặc do lãnh đạo Bộ Công an giao.

Công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, có trọng tâm. Thanh tra Bộ tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bộ Công an và Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của Bộ.

Theo Thanh tra Bộ, 100% cuộc thanh tra do đơn vị thực hiện đều được giám sát; việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra được tăng cường, góp phần bảo đảm các kết luận, kiến nghị được thực hiện nghiêm túc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: BCA.

Đơn vị cũng ghi nhận kết quả tích cực trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chuyển đổi số với việc triển khai hệ thống thông tin quản lý hoạt động thanh tra Công an nhân dân, xây dựng kho dữ liệu số của lực lượng Thanh tra và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong phân tích, dự báo khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương những kết quả Thanh tra Bộ Công an đạt được trong 6 tháng đầu năm. Ông yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong chỉ đạo công tác thanh tra; chủ động, linh hoạt triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, nâng cao chất lượng lực lượng Thanh tra Công an nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi số và tập trung tham mưu xây dựng Đề án kiện toàn hệ thống lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông cũng yêu cầu Thanh tra Bộ chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức, uy tín nghề nghiệp; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra, không để xảy ra tình trạng lạm quyền, nhũng nhiễu hoặc tham nhũng ngay trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.