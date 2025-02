Quốc lộ 1 qua TP HCM ùn tắc 5 km sau tai nạn

Dòng xe ùn tắc khoảng 5 km trên quốc lộ 1, đoạn qua chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Ảnh: Đình Văn

Khoảng 21h30, ôtô 4 chỗ chạy trên quốc lộ 1 hướng từ Dĩ An, Bình Dương về vòng xoay An Sương, TP HCM. Khi gần tới cầu vượt ngã tư Bình Phước, TP Thủ Đức, ôtô bất ngờ va chạm với xe container đang chở hàng nông sản. Cú tông mạnh khiến hai xe bị hư hỏng, chắn ngang làn đường.

Tai nạn xảy ra giữa lúc cao điểm xe tải chở hàng từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Đà Lạt về chợ nông sản Thủ Đức để khiến quốc lộ 1 từ cầu vượt Sóng Thần đến ngã tư Bình Phước ùn tắc nghiêm trọng.

Ôtô 4 chỗ và xe container chắn ngang làn đường sau tai nạn. Ảnh: Đình Văn

Hàng xe nối đuôi nhau đứng chôn chân, người đi xe máy phải len lỏi giữa các khoảng trống để thoát ách tắc. Nhiều xe tải, xe máy chở hành từ chợ đầu mối ra quốc lộ 1 về các chợ quận, huyện cũng gặp khó khăn.

Đến gần 0h ngày 13/2, hiện trường tai nạn vẫn chưa được giải quyết. Dòng xe vẫn ùn tắc kéo dài. Tại các lối dẫn lên xuống cầu vượt Gò Dưa có mặt đường hẹp, ùn tắc còn nghiêm trọng hơn, dòng xe phải xếp hàng dài hình vòng cung.

Xe tải không thể di chuyển, xe máy chen chúc nhau qua khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: Đình Văn

Quốc lộ 1 qua TP HCM chia làm ba đoạn. Đoạn một dài 21 km, từ nút giao Thủ Đức (ngã ba Trạm 2 cũ) đến ngã tư An Sương. Đoạn hai từ An Sương đến An Lạc, dài hơn 14 km. Đoạn ba từ An Lạc đến ranh Long An dài 9,4 km. Ba đoạn này được đổi tên thành Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu từ cuối năm 2024.