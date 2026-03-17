Chiến lược 'chọc thủng da voi' của Iran buộc Mỹ phải 'dùng dao mổ trâu để giết gà'

Không quân Iran cùng nhiều hệ thống phòng không chủ lực bị tấn công liên tục trong suốt hai tuần đầu, khiến năng lực tự vệ của nước này suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, dù phải đối mặt với áp lực quân sự lớn, Iran vẫn tìm được cách đáp trả theo một chiến lược khác, tập trung vào việc gây sức ép lâu dài lên các mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Máy bay ném bom B-52. (Nguồn: TNI)

Theo nhiều nguồn tin quân sự, Tehran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công có chọn lọc nhằm vào các cơ sở quân sự, hệ thống phòng không và hạ tầng chiến lược của Mỹ. Các đòn đánh này được mô tả như một chiến dịch kéo dài và có hệ thống, với mục tiêu làm suy yếu khả năng phòng thủ của đối phương theo từng bước.

Ban đầu, chiến lược của Iran được ví như việc "chọc thủng lớp da voi", liên tục tung ra những đòn đánh nhỏ nhưng bền bỉ nhằm bào mòn sức chịu đựng của đối phương. Khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ ba, cách tiếp cận này bắt đầu cho thấy những hiệu quả nhất định.

Một trong những yếu tố khiến chiến lược của Iran trở nên đáng chú ý là sự chênh lệch rất lớn về chi phí giữa vũ khí tấn công và vũ khí phòng thủ. Tehran đang sử dụng nhiều loại tên lửa và đặc biệt là máy bay không người lái (UAV) giá rẻ, nổi bật nhất là dòng UAV Shahed. Theo ước tính của nhiều tổ chức nghiên cứu quốc phòng, mỗi chiếc UAV loại này chỉ có giá từ khoảng 20.000 đến 50.000 USD.

Trong khi đó, để bắn hạ chúng, các hệ thống phòng không của Mỹ và đồng minh thường phải sử dụng những tên lửa đánh chặn có giá từ 3 đến 12 triệu USD mỗi quả. Điều này tạo ra một nghịch lý chiến trường: chỉ để tiêu diệt một UAV giá vài chục nghìn USD, phía phòng thủ có thể phải chi ra số tiền gấp hàng trăm lần.

Sự chênh lệch chi phí này khiến nhiều chuyên gia quân sự cảnh báo rằng các hệ thống phòng không hiện đại của phương Tây có thể bị đặt vào thế bất lợi, nếu phải đối mặt với các đợt tấn công ồ ạt bằng vũ khí giá rẻ. Trong một cuộc giao tranh kéo dài, việc liên tục sử dụng tên lửa đánh chặn đắt đỏ không chỉ gây áp lực tài chính mà còn có thể khiến kho dự trữ vũ khí nhanh chóng cạn kiệt, đặc biệt khi tốc độ sản xuất không đủ nhanh để bù lại lượng đã sử dụng.

Thực tế trên chiến trường đang phần nào phản ánh nỗi lo đó. Dù các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã làm giảm hơn 80% số vụ tấn công từ phía Iran so với giai đoạn đầu xung đột, Tehran vẫn có thể tiếp tục phóng các loại vũ khí giá rẻ với số lượng đáng kể. Điều này buộc lực lượng Mỹ phải tiêu tốn thêm nhiều tên lửa đánh chặn có giá trị cao để bảo vệ căn cứ và hạ tầng quân sự trong khu vực.

Một số quốc gia đã bắt đầu tìm cách giải bài toán chi phí này bằng những phương án phòng thủ rẻ hơn. Ukraine được xem là một trong những ví dụ điển hình khi nước này phát triển các thiết bị đánh chặn máy bay không người lái giá rẻ, có chi phí chỉ khoảng 1.000 đến 2.000 USD mỗi chiếc. Mức giá này thậm chí còn thấp hơn nhiều so với các UAV tấn công kiểu Shahed, cho phép xây dựng một hệ thống phòng thủ bền vững hơn về mặt kinh tế. Tuy nhiên, việc mở rộng sản xuất và triển khai các giải pháp như vậy ở quy mô lớn vẫn cần thêm thời gian.

Song song với các cuộc tấn công quân sự, Iran cũng mở rộng chiến lược gây sức ép sang lĩnh vực năng lượng và vận tải biển. Theo các báo cáo, lực lượng nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu kinh tế quan trọng trong khu vực. Một vụ tấn công gần một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã khiến hoạt động tại đây phải tạm dừng, gây lo ngại về sự ổn định của nguồn cung năng lượng.

Ngoài ra, các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại Eo biển Hormuz và khu vực vịnh Ba Tư cũng được ghi nhận. Đây là một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới đối với dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng. Một số báo cáo còn cho biết Iran đã triển khai thủy lôi trong khu vực, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn vận tải. Dù vị trí của phần lớn các quả thủy lôi được cho là đã được xác định, hiện vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng từ phía Mỹ và các đồng minh để xử lý hoàn toàn mối đe dọa này.

Việc gây rối loạn tuyến vận tải qua Eo biển Hormuz được cho là một phần quan trọng trong chiến lược của Tehran nhằm tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu. Nếu dòng chảy dầu mỏ qua khu vực này bị gián đoạn nghiêm trọng, giá năng lượng thế giới có thể tăng mạnh, kéo theo những hệ lụy kinh tế đối với Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây. Thậm chí, một số lãnh đạo quân sự Iran còn cảnh báo rằng giá dầu có thể tăng lên tới 200 USD mỗi thùng nếu xung đột tiếp tục leo thang.