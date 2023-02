Quảng Ngãi: Xe khách va chạm với xe tải, 5 người bị thương nặng

Sáng 28-2, trạm CSGT Đức Phổ (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận trong đêm 27-2, trên địa bàn thị xã Đức Phổ xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 5 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào lúc 19 giờ 50 phút tại thôn Châu Me, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ xảy ra vụ va chạm giữa xe khách mang biển số 50F – 008.79 do ông Nguyễn Thạnh (38 tuổi, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông hướng Quảng Ngãi đi Bình Định với xe tải biển số 77C – 082.49 do ông Nhựt (40 tuổi, ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Xe khách bị hư hỏng nặng

Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế Nhựt và 5 người khác bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn (Bình Định).

Phần hông đuôi phía sau xe khách bị hư hỏng nặng

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã đến hiện trường phân luồng và điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/quang-ngai-xe-khach-va-cham-voi-xe-tai-5-nguoi-bi-thuong-nang-20230228075242638.htm