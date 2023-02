Liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng: Công an Quảng Nam nói lỗi chủ yếu do tài xế

Tỉnh Quảng Nam tổ chức họp thông tin về tình hình tai nạn giao thông sau khi xảy ra hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng từ đầu năm 2023 đến nay.

Sáng 27/2, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp về tình hình an toàn giao thông sau khi xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn. Cuộc họp có sự tham dự của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Công an, Bộ GTVT vận tải và các đơn vị liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng làm 10 người chết, 11 người bị thương tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường trục chính ra cảng Tam Hiệp (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Theo báo cáo, hai tháng đầu năm 2023, Quảng Nam xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 19 người chết, 25 người bị thương.

Riêng 2 vụ tai nạn xe khách xảy ra tháng 2 vừa qua, công an đưa ra nhận định nguyên nhân ban đầu.

Vụ tai nạn giao thông ngày 14/2 tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường trục chính ra cảng Tam Hiệp (huyện Núi Thành) khiến 10 người chết, 11 người bị thương, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành nhận định ban đầu: Ông Phạm Đức Hậu điều khiển xe ô tô khách 76B-006.60, chở quá số người quy định (21/16 người), đi vào đường cấm (ĐT 619), chạy quá tốc độ (69/60 km/h). Khi đến nơi giao nhau với đường Hậu cần cảng Tam Hiệp không chú ý quan sát dẫn đến tông vào xe ô tô đầu kéo 92H-004.33 do ông Trần Minh Nhật điều khiển lưu hành trên đường Hậu cần cảng theo hướng QL1A đi Cảng Tam Hiệp đang qua gần hết giao lộ.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 21/2, tại Km1010+300 tuyến Quốc lộ 1 thuộc thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành giữa ô tô khách BKS 51B-19956 và xe ô tô tải BKS 81C-15690, Công an nhận định nguyên nhân ban đầu: Xe ô tô khách BKS 51B-19956 do ông Nguyễn Anh Tiên (SN 1975, trú Phường Đúc, TP Huế, tỉnh TT Huế) điều khiển lưu hành đến đoạn đường trên không chú ý quan sát nên đã tông vào đuôi xe ô tô tải 81C-15690 do ông Trịnh Đức Thạnh (SN 1996, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển đang đỗ sát lề đường bên phải.

Xe khách 51B-199.56 còn thời hạn kiểm định, chở đúng số người quy định (31/46), không vi phạm tốc độ. Xe tải biển số 81C-156.90 có hiệu lực đến hết ngày 11/7/2023; 2 lái xe có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển.

Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhận định nguyên nhân các vụ tai nạn.

Liên quan đến các vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra, Thượng tá Hồ Song Ân – Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhìn nhận có nguyên nhân chủ quan từ ý thức của người tham gia giao thông.

Các vụ tai nạn trên có 4 nguyên nhân chính. Thứ nhất, Quảng Nam là trung lộ của cả nước, tất cả phương tiện ngang qua địa phận đến đây thường vào khung giờ khuya (2 vụ xảy ra vào khoảng thời gian 1 – 4h sáng). Thứ 2, địa hình Quảng Nam phức tạp, nhất giao thông ở huyện miền núi giáp ranh; Thứ 3, đặc điểm thời tiết thường xuyên có mưa, đường sá trơn trượt và sương mù gây khó khăn khi quan sát. Thứ 4 là vấn đề tổ chức giao thông, tuyến quốc lộ 1A kết nối nhiều trường học khu dân cư, công nghiệp, trong khi đó 39km thuộc tuyến này không có đường dành cho xe thô sơ do đó tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Công an tỉnh triển khai các biện pháp chặt chẽ, xử lý nghiêm xe quá khổ quá tải, xe chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông

“Chúng tôi cũng đề xuất Chủ tịch tỉnh chỉ đạo sở ngành không can thiệp vào nhiệm vụ của lực lượng CSGT, xử lý các vi phạm nghiêm minh”, ông Ân nói.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị làm rõ trách nhiệm các bên liên quan vụ tai nạn.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị làm rõ xem xét trách nhiệm đối với từng vụ tai nạn, trách nhiệm về quản lý Nhà nước, trách nhiệm đơn vị quản lý vận tải...

Về các giải pháp, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Công an nghiên cứu, điều chỉnh phương pháp thống kê tai nạn giao thông. Vì thực tế cho thấy 3/4 vụ tại nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa qua là do phương tiện từ các địa phương khác đến và gặp nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đề nghị Bộ GTVT xem xét, có chủ trương mở rộng các đoạn Quốc lộ 1 hiện chưa có làn xe thô sơ, các đoạn tuyến chỉ có 2 làn xe ô tô để đảm bảo an toàn giao thông, đồng bộ mặt cắt ngang toàn tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nghiên cứu, đầu tư mở rộng nền đường, mặt đường Quốc lộ 1 tại các vị trí trước trường học, các vị trí xác định là điểm dừng xe khách, xe buýt; Có giải pháp phù hợp để tăng cường an toàn giao thông tại các nút giao giữa Quốc lộ 1 cũ và các tuyến tránh, nút giao với đường địa phương thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông mà cử tri đã kiến nghị...

Nguồn: https://tienphong.vn/lien-tiep-xay-ra-tai-nan-nghiem-trong-cong-an-quang-nam-noi-loi-chu-yeu-do-tai-xe-post1513379.tpo