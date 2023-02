Hà Nội: Ma men "tung cước" vào mặt cảnh sát 141

Cảnh sát khống chế nam tài xế.

Ngày 27/2, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 16/2, tổ công tác Y3/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thuý, phường Nhân Chính ra hiệu lệnh dừng xe ô tô mang BKS 30H - 037.xx để kiểm tra vì có biểu hiện nghi vấn.

Tuy nhiên, tài xế Hà không dừng xe, còn lái xe lao thẳng lên vỉa hè. Sau đó tài xế này không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, dùng lời lẽ xúc phạm, chửi bới, xô đẩy, hất rơi mũ một cảnh sát.

Thậm chí, tài xế Hà còn dùng chân đá vào mặt cảnh sát hình sự trong Tổ công tác Y3/141. Có biểu hiện vi phạm pháp luật, nam tài xế bị khống chế đưa về Công an phường Nhân Chính.

Tại cơ quan điều tra, Hà thừa nhận hành vi của mình, kết quả đo nồng độ cồn của Hà tại thời điểm xảy ra sự việc là 0,442mg/L.

