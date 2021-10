1 trường ở Nam Trà My có 159 học sinh test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, sạt lở lại bủa vây

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 10:50 AM (GMT+7)

Chưa bao giờ huyện miền núi Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam gặp khó khăn như hiện tại khi phải đối phó với dịch bệnh và thiên tai cùng lúc ập tới.

Sáng 27-10, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), cho biết trong ngày 26 và rạng sáng 27-10, Trung tâm Y tế huyện và đoàn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đã hoàn tất test nhanh sàng lọc 3 trường học trên địa bàn, gồm: Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện, Trường Phổ trông Dân tộc bán trú – THCS Trà Tập và Trường Trung học Phổ thông Nam Trà My (trường cấp 3).

Lấy mẫu xét nghiệm người dân tại huyện Nam Trà My

Kết quả, tại trường nội trú có 159 trường hợp dương tính, tại trường Trà Tập và trường cấp 3 tất cả 556 người có kết quả âm tính.

Tại Trường THCS Trà Mai và Trường Kim Đồng, mỗi nơi có 2 trường hợp test nhanh dương tính, còn nhiều học sinh chưa huy động lên trường. Qua test nhanh người dân trên địa bàn huyện, 20 người có kết quả dương tính.

Đáng lo ngại, tại huyện Nam Trà My trong những ngày qua có mưa rất lớn, nhiều nơi bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho người dân địa phương và người đi đường.

Trong sáng 27-10, tuyến đường Quốc lộ 40B từ trung tâm huyện dẫn lên xã Trà Nam, Trà Linh bị sạt lở nặng tại địa phận xã Trà Don, khiến đoàn nhân viên y tế không thể lên các xã trên để lấy mẫu xét nghiệm. Hiện nay, UBND huyện Nam Trà My đã huy động toàn bộ nhân lực, máy móc để khắc phục nhưng dự kiến phải mất vài giờ mới có thể thông đường.

Tuyến Quốc lộ 40B qua địa phận xã Trà Don bị sạt lở nặng

Đáng lo hơn, nếu mưa lớn tiếp diễn, tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua ngầm Sông Trường, Nước Oa ở huyện Bắc Trà My sẽ bị ngập nước, việc vận chuyển lương thực, thực phẩm, vật tư y tế lên Nam Trà My cũng như đưa người bệnh từ Nam Trà My xuống TP Tam Kỳ để điều trị sẽ gặp vô vàn khó khăn.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, tới chiều 26-10, tại Nam Trà My đã có 20 trường hợp mắc Covid-19, được Bộ Y tế công bố. Ngoài ra, có hàng trăm người có kết quả test nhanh dương tính.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/quang-nam-1-truong-o-nam-tra-my-co-159-hoc-sinh-test-nhanh-duong-tinh...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/quang-nam-1-truong-o-nam-tra-my-co-159-hoc-sinh-test-nhanh-duong-tinh-sat-lo-lai-bua-vay-20211027094855859.htm