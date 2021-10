Ngày 26/10, ghi nhận thêm 3.592 ca mắc COVID-19 trong nước

Thứ Ba, ngày 26/10/2021 18:33 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa công bố 3.592 ca mắc COVID-19 trong nước tại 49 tỉnh, thành phố.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 02:45 27/10/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +3.592 891.389 21.767 64 1 TP.HCM +783 426.873 16.412 27 2 Hà Nội +18 4.439 59 0 3 Bình Dương +528 229.938 2.383 14 4 Đồng Nai +481 62.418 564 4 5 An Giang +290 9.472 131 3 6 Đắk Lắk +162 3.347 14 0 7 Tiền Giang +121 15.858 407 3 8 Tây Ninh +120 10.006 152 3 9 Kiên Giang +118 7.829 79 0 10 Trà Vinh +108 2.422 18 0 11 Bạc Liêu +106 1.708 14 3 12 Long An +66 34.294 479 3 13 Nghệ An +59 2.289 18 1 14 Cần Thơ +57 6.527 119 1 15 Thanh Hóa +50 878 5 0 16 Gia Lai +46 1.418 5 0 17 Khánh Hòa +45 8.843 100 0 18 Bình Thuận +40 4.783 68 0 19 Phú Thọ +33 503 0 0 20 Bà Rịa - Vũng Tàu +33 4.567 50 0 21 Cà Mau +32 1.557 13 1 22 Quảng Nam +28 959 5 0 23 Hà Giang +28 427 0 0 24 Hậu Giang +27 1.159 2 0 25 Nam Định +26 200 1 0 26 Bình Định +23 1.613 16 0 27 Bình Phước +23 1.623 12 0 28 Bến Tre +19 2.217 71 0 29 Vĩnh Long +18 2.513 59 0 30 Đồng Tháp +17 9.476 265 0 31 Thừa Thiên Huế +12 1.041 11 0 32 Hà Nam +11 941 0 0 33 Ninh Thuận +11 1.275 28 1 34 Hưng Yên +8 311 1 0 35 Quảng Ngãi +8 1.549 6 0 36 Đắk Nông +7 891 7 0 37 Lâm Đồng +6 490 1 0 38 Sơn La +4 290 0 0 39 Quảng Bình +3 1.888 6 0 40 Lai Châu +2 13 0 0 41 Bắc Giang +2 5.856 14 0 42 Tuyên Quang +2 17 0 0 43 Đà Nẵng +2 4.956 74 0 44 Phú Yên +2 3.118 34 0 45 Vĩnh Phúc +2 253 3 0 46 Kon Tum +2 207 0 0 47 Hải Dương +1 197 1 0 48 Lạng Sơn +1 220 1 0 49 Bắc Ninh +1 1.976 14 0 50 Quảng Ninh 0 24 0 0 51 Hòa Bình 0 18 0 0 52 Thái Nguyên 0 17 0 0 53 Điện Biên 0 66 0 0 54 Yên Bái 0 14 0 0 55 Hà Tĩnh 0 514 5 0 56 Hải Phòng 0 34 0 0 57 Quảng Trị 0 442 2 0 58 Sóc Trăng 0 4.277 38 0 59 Bắc Kạn 0 6 0 0 60 Thái Bình 0 101 0 0 61 Lào Cai 0 134 0 0 62 Ninh Bình 0 97 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 26/10/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 76.263.271 Số mũi tiêm hôm qua 1.012.281

Theo Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 25/10 đến 17h ngày 26/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.595 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 3.592 ca ghi nhận trong nước (giảm 28 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (có 1.431 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (783), Bình Dương (528), Đồng Nai (481), An Giang (290), Đắk Lắk (162), Tiền Giang (121), Tây Ninh (120), Kiên Giang (118), Trà Vinh (108), Bạc Liêu (106), Long An (66), Nghệ An (59), Cần Thơ (57), Thanh Hóa (50), Gia Lai (46), Khánh Hòa (45), Bình Thuận (40), Bà Rịa - Vũng Tàu (33), Phú Thọ (33), Cà Mau (32), Quảng Nam (28), Hà Giang (28), Hậu Giang (27), Nam Định (26), Bình Định (23), Bình Phước (23), Bến Tre (19), Vĩnh Long (18), Hà Nội (18), Đồng Tháp (17), Thừa Thiên Huế (12), Ninh Thuận (11), Hà Nam (11), Hưng Yên (8), Quảng Ngãi (8), Đắk Nông (7), Lâm Đồng (6), Sơn La (4), Quảng Bình (3), Đà Nẵng (2), Phú Yên (2), Vĩnh Phúc (2), Kon Tum (2), Bắc Giang (2), Lai Châu (2), Tuyên Quang (2), Bắc Ninh (1), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-186), Sóc Trăng (-87), Bạc Liêu (-50).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (+129), An Giang (+58), Trà Vinh (+48).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.690 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 896.174 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.099 ca nhiễm)

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 891.389 ca, trong đó có 807.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (426.873), Bình Dương (229.885), Đồng Nai (62.471), Long An (34.367), Tiền Giang (15.858).

Về điều trị, hôm nay có 2.989 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 810.290 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.722 ca, trong đó, số ca thở ô xy qua mặt nạ là 1.840 ca; Số ca thở ô xy dòng cao (HFNC) là 446 ca; Số ca thở máy không xâm lấn là 90 ca; Số ca thở máy xâm lấn là 329 ca; Số ca can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO) là 17 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 64 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (27), Bình Dương (14), Đồng Nai (4), Tiền Giang (3), Long An (3), Bạc Liêu (3), Tây Ninh (3), An Giang (3), Ninh Thuận (1), Cần Thơ (1), Cà Mau (1), Nghệ An (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 65 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.802 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

