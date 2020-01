Phó Giám đốc Công an Ninh Bình làm trưởng đoàn kiểm tra nồng độ cồn cán bộ công an

Thứ Ba, ngày 14/01/2020 20:16 PM (GMT+7)

Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, sẽ làm trưởng đoàn tổ kiểm tra đặc biệt để kiểm tra việc sử dụng rượu bia, nồng độ cồn đối với cán bộ, chiến sĩ công an.

Ngày 14-1, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan này vừa thành lập đoàn kiểm tra đặc biệt để kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều lệnh Công an nhân dân nói chung, các quy định về phòng chống tác hại của rượu bia nói riêng trong toàn lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình.

Đoàn kiểm tra đặc biệt Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra nồng độ cồn cán bộ chiến sĩ công an trong lực lượng - Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo đó, đoàn kiểm tra đặc biệt do đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, làm Trưởng đoàn với thành viên là lực lượng các phòng: Tham mưu, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị, Thanh tra Công an tỉnh…

Đoàn này sẽ kiểm tra đột xuất tại các cơ quan đơn vị trong lực lượng công an tỉnh về việc sử dụng rượu bia, nồng độ cồn đối với cán bộ chiến sĩ bằng các thiết bị chuyên dụng trong thời gian 24/24 giờ, đặc biệt là vào các thời gian buổi trưa, buổi tối.

Đoàn công tác sẽ đặc biệt chú ý kiểm tra các đơn vị công an các huyện, TP, công an các phường, xã, đồn… các lực lượng trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân, lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thông qua việc kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong nội bộ lực lượng Công an Ninh Bình, góp phần thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về thực thi trách nhiệm công vụ, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng công an, phòng tránh các vi phạm, đồng thời xây dựng hình ảnh người Công an Ninh Bình đẹp trong mắt nhân dân.

