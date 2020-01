Xử phạt gần 1 tỷ đồng lái xe vi phạm có nồng độ cồn tại Thanh Hoá

Thứ Hai, ngày 13/01/2020 18:20 PM (GMT+7)

Tính đến sáng 13/1, sau 12 ngày Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt các lái xe ô tô, mô tô 963 triệu đồng vì vi phạm có nồng độ cồn.

Trong tổng số tiền phạt nói trên, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phát hiện và xử phạt 250 triệu đồng, công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phát hiện và xử phạt 713 triệu đồng. Đã có tổng cộng 242 lái xe bị xử phạt, trong đó lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh xử phạt 74 trường hợp (6 lái xe ô tô và 68 lái xe mô tô); lực lượng Cảnh sát Giao thông các huyện, thị xã, thành phố xử phạt 168 trường hợp (9 lái xe ô tô, 159 lái xe mô tô).

Lực lượng CSGT Thanh Hoá làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn của người tham gia giao thông

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Qua 12 ngày triển khai thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, trên địa bàn toàn tỉnh đã giảm 50% số vụ tai nạn so với 12 ngày cuối cùng của năm 2019. Nghị định mới này đang đi vào cuộc sống, mang lại nhiều kỳ vọng về giảm thiểu tai nạn và những thiệt hại về người và do tai nạn giao thông gây ra trên địa bàn cả nước.

