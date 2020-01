Lâm Đồng: 2 trường hợp bị phạt 35 triệu đồng và 'treo bằng lái' 23 tháng

Chủ Nhật, ngày 12/01/2020 16:17 PM (GMT+7)

Tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông là không hề ít, điều này rất nguy hiểm và trên thực tế nó đã để lại những hậu quả vô cùng thương tâm qua các vụ tai nạn do "ma men" gây ra.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn

Tối 10/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, phối hợp với Đội CSGT, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Di Linh đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn cả 2 chiều lên, xuống trên tuyến QL 20, đoạn qua thị trấn Di Linh.

Phòng CSGT phối hợp với Đội CSGT huyện Di Linh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Theo ghi nhận của PV Infonet, tất cả các phương tiện lưu thông qua chốt kiểm tra đều chấp hành tốt và phối hợp tích cực với lực lượng chức năng khi được yêu cầu đo nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản người vi phạm

Qua kiểm tra hơn 100 phương tiện, bao gồm xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, xe tải, xe khách, xe máy và cả xe đạp tổ công tác chỉ phát hiện 2 trường hợp điều khiển xe máy có nồng độ cồn vượt mức cho phép và đã lập biên bản xử lý theo đúng quy định. Đây là tín hiệu đáng mừng trong việc chấp hành tốt luật khi tham gia giao thông của người dân.

"Từ khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP được áp dụng tôi không dám sử dụng rượu bia khi điều khiển xe nữa, vì mức phạt tiền lớn và thời gian tước GPLX dài sẽ làm gián đoạn công việc của mình. Và bản thân tôi cũng rất ủng hộ Nghị định mới này vì nếu sử dụng rượu bia mà tham gia giao thông thì rất dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho chính bản thân mình và người khác", anh Sơn, một người được CSGT dừng để đo nồng độ còn cho biết.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Vũ Tiến Việt, phụ trách chốt CSGT Phú Hiệp, Di Linh (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết từ khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP được áp dụng, chốt đã triển khai phối hợp với CSGT Công an huyện Di Linh, Công an TP Bảo Lộc, Công an huyện Bảo Lâm tiến hành ra quân lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến QL20, QL28.

Từ khi ra quân tới nay, đơn vị đã phát hiện 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 2 trường hợp đặc biệt bị xử phạt 35 triệu đồng và tước GPLX 23 tháng.

“Qua các đợt kiểm tra trước đây, lượng người tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn rất nhiều, tuy nhiên từ đầu năm đến nay số người vi phạm đã giảm mạnh. Để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt là thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán 2020, chốt Phú Hiệp vẫn sẽ tiếp tục triển khai phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Di Linh, TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm để kiểm tra nồng độ cồn”, Thiếu tá Vũ Tiến Việt cho biết thêm.

